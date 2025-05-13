Ünlü Gıda Devi Bir Sıçradı, İki Sıçradı: Batmamak İçin Artık Son Şansı!

İKİ KEZ REDDEDİLDİ

Boston Market’in son yıllarda karşılaştığı ekonomik sıkıntılar azımsanacak gibi değildi. Şirket, Amerika’da şirketleri koruma altına alan ünlü “Chapter 11” (Bölüm 11) yasası kapsamında iki kez iflas koruması talebinde bulundu. Ancak her iki başvuru da mahkeme tarafından kabul edilmedi. Tüm bu engellere rağmen şirket, markasına olan güveniyle pes etmedi ve ayağa kalkmak için yeni yollar aramaya devam etti.