Ünlü Gıda Devi Bir Sıçradı, İki Sıçradı: Batmamak İçin Artık Son Şansı!
Ekonomik belirsizliklerin hüküm sürdüğü bu zorlu dönemde, iflasın kıyısından dönüp yeniden yükselmeyi başaran markalar, iş dünyasına ilham veriyor. Bu markalardan biri de Amerika'nın köklü fast food zincirlerinden Boston Market. Şirket, iki kez iflas başvurusu yapmasına rağmen, mücadeleden vazgeçmeyerek yeniden yapılanma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Boston Market, toparlanma sürecine somut bir adımla başladı ve ABD’nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde yeni bir restoran açacağını duyurdu. Zincir, 2024 yılı Mart ayı itibarıyla sadece 27 şubeye kadar düşerek ciddi bir daralma yaşamıştı. Ancak son gelişmelere bakıldığında, şirketin yeniden büyüme planları yaptığı ve pazarda güçlü bir konum hedefliyor.
LİSANSLAMA MODELİYLE BÜYÜME HEDEFLİYOR
Şirketin sahibi Jignesh “Jay” Pandya, Buffalo Business First'e yaptığı açıklamada, Boston Market markasını franchise yerine lisanslama modeliyle büyütmeyi planladıklarını ifade etti. Pandya'ya göre, şu anda markayı kullanarak işletme açmak isteyen yüzlerce girişimci onlarla iletişime geçmiş durumda. Mevcut yapının klasik franchise sistemine uygun olmadığını belirten Pandya, lisanslama yönteminin bu ihtiyaca daha uygun bir çözüm sunduğunu vurguladı.
Pandya, “Boston Market'in taşıdığı potansiyeli gören yeni yatırımcılarla lisans anlaşmaları yapıyoruz” diyerek markaya olan inançlarını ortaya koydu.
İKİ KEZ REDDEDİLDİ
Boston Market’in son yıllarda karşılaştığı ekonomik sıkıntılar azımsanacak gibi değildi. Şirket, Amerika’da şirketleri koruma altına alan ünlü “Chapter 11” (Bölüm 11) yasası kapsamında iki kez iflas koruması talebinde bulundu. Ancak her iki başvuru da mahkeme tarafından kabul edilmedi. Tüm bu engellere rağmen şirket, markasına olan güveniyle pes etmedi ve ayağa kalkmak için yeni yollar aramaya devam etti.