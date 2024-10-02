Ünlü Gayrimenkul Şirketi İflas Etti! Borçları Gırtlağa Kadar Dayandı
Faaliyet merkezi Rusya olan ünlü gayrimenkul şirketi borçları nedeniyle iflas etti.
Kaynak: Ekonomim
Son yıllarda salgın hastalıklar, bölgesel çatışmalar ve savaşlar, birçok şirketin iflas etmesine yol açtı. Özellikle ABD ve Avrupa'nın uyguladığı ambargoların hedefi olan Rusya’da, Nakhimov Yönetim Şirketi iflas eden firmalar arasında yer aldı. 2015 yılında kurulan şirketin bugüne kadar biriken vergi borcu 4 milyon rubleyi aştı.
BORÇ 4 MİLYONDAN FAZLA
Ekonomim’de yer alan habere göre, Borç 4 milyon rubleyi geçti şirketin borçları dört milyon rubleyi aşarken, SuperOmsk’un haberinde, Omsk'ta bulunan Nakhimov Yönetim Şirketi için mali iflas sürecinin başladığı belirtiliyor. İlk aşama olarak Omsk Bölgesi Tahkim Mahkemesi, şirketin iflas talebini değerlendirmeye aldı. Nakhimov LLC'nin sahibi Sergey Bobinov, 2015’te pazara giren şirketiyle Amur-2 mikro bölgesindeki konut binalarının yönetiminden sorumluydu.