Ünlü Gayrimenkul Şirketi İflas Etti! Borçları Gırtlağa Kadar Dayandı

Son yıllarda salgın hastalıklar, bölgesel çatışmalar ve savaşlar, birçok şirketin iflas etmesine yol açtı. Özellikle ABD ve Avrupa'nın uyguladığı ambargoların hedefi olan Rusya’da, Nakhimov Yönetim Şirketi iflas eden firmalar arasında yer aldı. 2015 yılında kurulan şirketin bugüne kadar biriken vergi borcu 4 milyon rubleyi aştı.