Ünlü Futbol Kulübü İflasın Eşiğinde: Futbolcular ve Personel Aylardır Maaş Alamıyor
Almanya'da bölgesel ligde mücadele eden ünlü futbol kulübü 1. FC Düren, yaşadığı bu ekonomik kriz nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Kulüp, aylardır oyuncu ve personel maaşlarını ödeyemiyor.
Kaynak: Artı49
Almanya'da ekonomik zorluklar bu kez bir futbol kulübünü vurdu. Bölgesel ligde mücadele eden 1. FC Düren, yaşadığı ciddi mali sıkıntılar nedeniyle resmi olarak iflas başvurusunda bulundu. Artı49'un haberine göre, ocak ayından bu yana maaş ödemelerinde zorlanan 1. FC Düren, uzun süredir kaynak yaratmaya çalışsa da çabaları sonuçsuz kaldı.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA BAŞARILI OLAMADIK"
Kulüp Başkan Yardımcısı Karsten Schümann, Aachen’deki yetkili mahkemeye iflas belgelerini sunduklarını açıkladı. Schümann, son haftaya kadar çeşitli temaslar kurduklarını belirterek şu sözleri kullandı:
"Geçen haftaya kadar hala mücadele içindeydik. Umut verici bazı görüşmeler gerçekleştirdik ve bazı siyasetçilerden küçük çaplı destek sinyalleri aldık. Ancak tüm çabalara rağmen beklediğimiz sonuçları alamadık. Kulüp olarak üzerimize düşeni yaptık fakat maalesef başarılı olamadık."
OYUNCU VE PERSONELLERİN MAAŞLARI AYLARDIR ÖDENMİYOR
Kulübün 5 milyon Euro’yu aşan borç yüküyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Bu tablo, hem kulüp yönetimi hem de takımın geleceği açısından büyük belirsizlik yaratıyor. Maddi sıkıntılar nedeniyle oyuncuların haftada sadece üç kez antrenman yapabildiği belirtildi.
Schümann, iflas başvurusunun ardından devlet desteğiyle ocak, şubat ve mart ayı maaşlarının ödenebileceğini dile getirirken, nisan ayından sonraki sürecin henüz netlik kazanmadığını ve belirsizlik içinde olduklarını vurguladı.