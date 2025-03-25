Ünlü Futbol Kulübü İflasın Eşiğinde: Futbolcular ve Personel Aylardır Maaş Alamıyor

OYUNCU VE PERSONELLERİN MAAŞLARI AYLARDIR ÖDENMİYOR

Kulübün 5 milyon Euro’yu aşan borç yüküyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Bu tablo, hem kulüp yönetimi hem de takımın geleceği açısından büyük belirsizlik yaratıyor. Maddi sıkıntılar nedeniyle oyuncuların haftada sadece üç kez antrenman yapabildiği belirtildi.

Schümann, iflas başvurusunun ardından devlet desteğiyle ocak, şubat ve mart ayı maaşlarının ödenebileceğini dile getirirken, nisan ayından sonraki sürecin henüz netlik kazanmadığını ve belirsizlik içinde olduklarını vurguladı.