Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu!

TEPKİ YAĞDI

Gündem olan fiyatlara kullanıcılar yorum yağdırdı. Bir kullanıcının ise "Türkiye de 3 saat çalışma karşılığı 1 menü alınıyor, İsviçre de 17 dakika çalışma karşısında fıkra bu kadar" yorumu dikkat çekti.