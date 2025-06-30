Ünlü Fast Food Zinciri İflasın Eşiğinde: Türkiye'de de Şubeleri Vardı

İFLAS NEDENİ AÇIKLANMADI, BORÇLAR KABARIK

25 Haziran’da Kaliforniya Merkez Bölgesi İflas Mahkemesi’ne sunulan başvuruda, şirketin 50.000 ila 100.000 dolar arasında varlığa karşılık, 100.000 ila 500.000 dolar arasında borcu olduğu belirtildi. En büyük alacaklı ise, 249.000 dolarlık kredi talebiyle ABD Küçük İşletmeler İdaresi olarak kayıtlara geçti. İflas sürecine neyin neden olduğuna ilişkin ise şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.