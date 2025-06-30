Ünlü Fast Food Zinciri İflasın Eşiğinde: Türkiye'de de Şubeleri Vardı
Bir zamanlar metro istasyonlarında büyük ilgi gören Türkiye'de de şubeleri bulunan ünlü fast-food zinciri iflasın eşiğinde. ABD'deki franchise sahibinin borçları dikkat çekerken, iflasın nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik daralma dünya genelinde etkisini sürdürürken, bazı dev markalar da ayakta kalmakta zorlanıyor. Son olarak bir dönem metro istasyonlarında sıklıkla karşılaşılan ve Türkiye’de de şubeleri bulunan ünlü fast-food zinciri, iflas koruması için başvuruda bulundu.
ABD merkezli Subway zincirinin Kaliforniya’daki franchise işletmecisi olan CGA Corporation, mali sıkıntılarını aşmak amacıyla 11. Bölüm iflas koruması talebinde bulundu. Şirket, yeniden yapılandırma sürecine girerek faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.
İFLAS NEDENİ AÇIKLANMADI, BORÇLAR KABARIK
25 Haziran’da Kaliforniya Merkez Bölgesi İflas Mahkemesi’ne sunulan başvuruda, şirketin 50.000 ila 100.000 dolar arasında varlığa karşılık, 100.000 ila 500.000 dolar arasında borcu olduğu belirtildi. En büyük alacaklı ise, 249.000 dolarlık kredi talebiyle ABD Küçük İşletmeler İdaresi olarak kayıtlara geçti. İflas sürecine neyin neden olduğuna ilişkin ise şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.