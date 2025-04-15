Ünlü Fast Food Zinciri İflasın Eşiğinde: Şubelerini Teker Teker Kapatıyor

Avustralya’nın önde gelen fast food zincirlerinden biri olan Taco Bell, ülkedeki şubelerini kapatmaya hazırlanıyor. Meksika mutfağı temalı markanın işletmesini yürüten Collins Foods, yoğun rekabet nedeniyle markadan çekileceğini ve Meksika temalı zinciri satacağını açıkladı.

Avustralya ve Avrupa’da Taco Bell ile KFC restoranlarının operatörü olan Collins Foods, özellikle pazarda güçlü konumda olan Guzman y Gomez gibi dev rakiplerle başa çıkmakta zorlandıklarını belirtti.