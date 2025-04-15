Ünlü Fast Food Zinciri İflasın Eşiğinde: Şubelerini Teker Teker Kapatıyor
Avustralya’da faaliyet gösteren ünlü fast food zinciri Taco Bell şubelerini teker teker kapatıyor. İflasın eşiğine gelen şirketin işletmecisi olan Collins Foods, Meksika temalı zinciri satacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya’nın önde gelen fast food zincirlerinden biri olan Taco Bell, ülkedeki şubelerini kapatmaya hazırlanıyor. Meksika mutfağı temalı markanın işletmesini yürüten Collins Foods, yoğun rekabet nedeniyle markadan çekileceğini ve Meksika temalı zinciri satacağını açıkladı.
Avustralya ve Avrupa’da Taco Bell ile KFC restoranlarının operatörü olan Collins Foods, özellikle pazarda güçlü konumda olan Guzman y Gomez gibi dev rakiplerle başa çıkmakta zorlandıklarını belirtti.
MARKADAN ÇIKIŞ SÜRECİ BAŞLADI
Collins Foods CEO’su Xavier Simonet, yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Tüketici güveninin son derece önemli olduğu bu dönemde, KFC markasının gücünden yararlanarak uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Şirket, Avustralya genelinde işlettiği 27 Taco Bell şubesini kapatma hazırlıklarını sürdürürken, Amerikan merkezli ana firmayla markadan çıkış sürecine ilişkin görüşmelere başladığını da duyurdu.
ZARAR BÜYÜDÜ, GELİR AZALDI
Collins Foods’un Aralık ayında paylaştığı mali verilere göre, 2023 mali yılının ilk yarısında Taco Bell satışlarında yüzde 2 oranında düşüş yaşandı. Aynı zamanda yalnızca ikinci yarıda marka, 1,1 milyon dolarlık zarar açıkladı. Bu sonuçlar, markanın Avustralya pazarındaki gücünü büyük ölçüde kaybettiğini gösteriyor.