Ünlü Fast Food Zinciri İflas Etti: Türkiye'de Çok Sayıda Şubesi Bulunuyor
Türkiye'de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda şubesi bulunan ünlü fast food zinciri iflas ettiğini duyurdu. Dev markanın 50 şubesini aniden kapattığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkezi ABD’de bulunan fakat ülkemizde de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda şubesi bulunan ünlü fast food zincirleri TGI Fridays iflas etti. Tavuk yemekleriyle tanınan dev marka Edition.cnn.com’un haberine göre ABD genelinde 50 restoranını bir anda kapatma kararı aldı.
TGI Fridays'ın web sitesindeki restoran bulucuda geçen hafta 213 mağaza faal görünürken, Çarşamba günü bu sayı 163'e düştü. Bu da son birkaç gün içinde 50 mağazanın kapandığını gösteriyor.
Yıl başında ABD genelinde 270 mağazada bulunan TGI Fridays, Ocak ayında da 36 mağazasını kapatmıştı. Hangi şubelerin etkileneceğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmazken, Türkiye'deki şubelerin de kapanma ihtimali olup olmadığı bilinmiyor belirsizliğini koruyor.
Bloomberg, TGI Fridays'in ABD'de 11. Bölüm iflasında bulunmayı planladığını ve benzer bir durumda olan Red Lobster gibi diğer restoran zincirlerinin de iflas ettiğini belirtiyor.