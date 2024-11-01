Ünlü Fast Food Zinciri İflas Etti: Türkiye'de Çok Sayıda Şubesi Bulunuyor

Yıl başında ABD genelinde 270 mağazada bulunan TGI Fridays, Ocak ayında da 36 mağazasını kapatmıştı. Hangi şubelerin etkileneceğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmazken, Türkiye'deki şubelerin de kapanma ihtimali olup olmadığı bilinmiyor belirsizliğini koruyor.

Bloomberg, TGI Fridays'in ABD'de 11. Bölüm iflasında bulunmayı planladığını ve benzer bir durumda olan Red Lobster gibi diğer restoran zincirlerinin de iflas ettiğini belirtiyor.