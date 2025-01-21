Ünlü Fast Food Devlerinden Flaş Türkiye Kararı! 537 Şube Bir Bir Kapanacak
Dünyaca ünlü fast food zincirlerinden KFC ve Pizza Hut, Türkiye’deki operasyonlarını küçültme kararı aldı. KFC, Türkiye'deki 283 şubesinden bazılarını kapatmaya başladı. Özellikle cadde üzerindeki şubelerde stok problemleri nedeniyle faaliyetler sonlandırıldı. AVM’lerdeki şubelerde ise kapanma kararı, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından devreye girecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kapanma süreci, KFC ile Pizza Hut markalarını Türkiye'de temsil eden İş Gıda ile global markalar Yum! Brands arasında yaşanan franchise anlaşmazlıklarıyla daha da derinleşti. Yum! Brands, İş Gıda ile olan anlaşmasını feshetmişti. Fesih kararı, İş Gıda’nın belirlenen standartlara uymaması gerekçesiyle alındı.
537 ŞUBE KAPANACAK
Yum! Brands, Türkiye'deki bayilik anlaşmasını sonlandırarak, 283 KFC ve 254 Pizza Hut şubesinin kapanacağını duyurdu. Şirket, operasyonel standartların yerine getirilmediği için bu kararı aldığını ifade etti.
KAPANAN ŞUBELER AVM MAĞAZALARINI ETKİLEYECEK
Kapanan şubeler arasında özellikle cadde üzerindeki restoranlar yer alıyor. Bu şubelerdeki stokların tükenmesi nedeniyle faaliyetler sonlandırıldı. AVM’lerdeki mağazalar ise hâlâ açık, ancak mahkemeden çıkacak tedbir kararı sonrasında bu restoranların da kapanması bekleniyor. Ayrıca, online sipariş hizmeti de durduruldu.
MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Bir AVM yetkilisi, kapanan şubelerle ilgili olarak mahkemeden gelecek kararın ardından bu mağazaların da kapanacağı bilgisini verdi. Yum! Brands, Türkiye’deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının franchise haklarını İş Gıda’dan almıştı. İş Gıda ise fesih kararını kabul etmeyerek mahkemeye başvurmuştu.
ANLAŞMANIN FESHEDİLME SEBEBİ BELLİ OLDU
Yum! Brands, İş Gıda ile olan anlaşmayı feshederken, bu kararın arkasında İş Gıda’nın global standartlara uyum sağlamada güçlük çekmesi olduğu belirtildi. Yum! Brands, birkaç ay süren çözüm arayışının ardından İş Gıda'nın gereken standartları karşılayamadığına karar verdi. Bu durum, KFC ve Pizza Hut şubelerinin kapanma sürecini başlatan ana faktör oldu.