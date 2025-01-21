Ünlü Fast Food Devlerinden Flaş Türkiye Kararı! 537 Şube Bir Bir Kapanacak

ANLAŞMANIN FESHEDİLME SEBEBİ BELLİ OLDU

Yum! Brands, İş Gıda ile olan anlaşmayı feshederken, bu kararın arkasında İş Gıda’nın global standartlara uyum sağlamada güçlük çekmesi olduğu belirtildi. Yum! Brands, birkaç ay süren çözüm arayışının ardından İş Gıda'nın gereken standartları karşılayamadığına karar verdi. Bu durum, KFC ve Pizza Hut şubelerinin kapanma sürecini başlatan ana faktör oldu.