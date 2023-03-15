Ünlü ekonomist Türkiye'yi bekleyen 'ekonomik sıkıntıları' açıkladı: Seçimleri kim kazanırsa kazansın...
Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, seçimlerin ardından Türkiye ekonomisinin nasıl bir yola gireceğimi yorumladı. Aktaş, kim kazanırsa kazansın, 'Türkiye'yi sıkıntılı bir dönemin beklediğini' açıkladı.
Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken, ekonomist Alaattin Aktaş, Türkiye ekonomisinin seçimden sonra nasıl yol alacağını açıkladı.
Kaleme aldıklarının felaket tellallığı olarak yorumlanmaması gerektiğini söyleyen Aktaş, “15 Mayıs sabahı nasıl bir sonuca uyanırsak uyanalım, Türkiye’yi çok sıkıntılı bir dönem bekliyor” ifadelerini kullandı.
Deprem felaketi yaşanmamış olsa bile, Türkiye ekonomisinin çok zor zamanlardan geçeceğini belirten Aktaş, “Ortada bütçe diye bir şey kalmadı. 2022’de bile ek bütçe yapmak gerekmişti. Dolayısıyla 2023 için de ek bütçe kaçınılmaz.
Bu da yetmeyecek; oluşacak açık için çok daha fazla borçlanmaya gitmek durumunda kalınacak.
Çok borç, yüksek faiz demek” dedi.
“TÜRK LİRASI YEDİ AYDIR DEĞER YİTİRMİYOR”
Aktaş'ın, ekonomim.com’da kaleme aldığı yazısından öne çıkanlar şöyle:
Türk parası yedi aydır değer yitirmiyor. Bu kendiliğinden olsa çok iyi de, bu koşullarda “Aman ne güzel” diyebilecek durumda mıyız? Öyle görünüyor ki iki ayı da böyle geçireceğiz ve “sabit kur” uygulanan dönem dokuz ayı bulacak.
Peki sonrası? Bunun bir maliyeti olmayacak mı yani? Kim ödeyecek o maliyeti? Ve nasıl ödeyecek? Hep aynı benzetme oluyor; yay öyle bir geriliyor ve öyle bir fırlayacak ki ok, etkisini çok fazla hissedeceğiz.