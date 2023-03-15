Ünlü ekonomist Türkiye'yi bekleyen 'ekonomik sıkıntıları' açıkladı: Seçimleri kim kazanırsa kazansın...

Deprem felaketi yaşanmamış olsa bile, Türkiye ekonomisinin çok zor zamanlardan geçeceğini belirten Aktaş, “Ortada bütçe diye bir şey kalmadı. 2022’de bile ek bütçe yapmak gerekmişti. Dolayısıyla 2023 için de ek bütçe kaçınılmaz.

Bu da yetmeyecek; oluşacak açık için çok daha fazla borçlanmaya gitmek durumunda kalınacak.

Çok borç, yüksek faiz demek” dedi.