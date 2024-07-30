Ünlü Ekonomistten Sakın Satmayın Uyarısı: 2 Ay İçinde Rekor Kıracak

Ekonomist Tuna Kaya’dan kritik uyarı geldi. Tuna Kaya, elinde tutmak yerine satanların zarar edeceğini söyledi.

Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek için çeşitli araçlar kullanırken, Bitcoin son dönemde önce yüzde 10 düşüş yaşayıp 58 bin dolara geriledi, ardından ise 63 bin dolardan 68 bin dolara yükseldi. Ünlü ekonomist Tuna Kaya, Bitcoin'in rekor kıracağı tarihi açıkladı ve bu gelişme kripto yatırımcılarının ilgisini çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem