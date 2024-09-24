Ünlü Ekonomist Kötü Haber diyerek duyurdu! Asgari Ücret Zammı İçin Net Rakam Verdi

Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Yüksek zam haberi bekleyenler bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacak. Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün katıldığı canlı yayında 2025 asgari ücret beklentisini paylaştı. İşte tüm ayrıntılar…

Kaynak: Ekol Tv

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Ünlü Ekonomist Kötü Haber diyerek duyurdu! Asgari Ücret Zammı İçin Net Rakam Verdi - Resim: 1

2025 yılı asgari ücretiyle ilgili tahminler gelmeye devam ederken, artış oranının düşük olabileceği yönündeki beklentiler de güçleniyor. Hem asgari ücretlilerin hem de özel sektör çalışanlarının yakından takip ettiği bu konuda, son açıklamalardan biri Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün'den geldi. EKOL TV'ye katılan Bolgün, 2025 asgari ücret artışının çok yüksek olmayacağını öngörerek bir oran paylaştı.

EKOL TV sunucusu Zeliha Saraç programında konuğu Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün'e "Asgari ücret için beklenen enflasyon yüzde 20. Diyelim ki 20 yaptılar, o zaman ne olacak?” diye sordu.

Kaynak: Ekol Tv

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