Ünlü Ekonomist En Kârlı Yatırımı Açıkladı: Buna Yatırım Yapan Paraya Para Demeyecek
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsa, döviz kurları, altın ve gümüş gibi yatırım araçlarına yönelik yine dikkat çekici analizler yaptı. Yatırımcıları "açıkta kalmama" konusunda uyaran Memiş, bu hafta hangi enstrümanın daha kazançlı olacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük değerlendirmeleriyle yatırımcıların dikkatini çeken Memiş, küresel ve yurt içi gelişmelerin ışığında piyasaların nabzını tutmaya devam ediyor. Yatırımcıların zarar etmemesi için sürekli uyarılarda bulunan Memiş, borsa, döviz, altın ve gümüş hakkında yaptığı isabetli tahminlerle de tanınıyor.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Borsa, döviz kurları, altın ve gümüş fiyatlarına dair kritik tahminlerini paylaşan Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
BORSADA DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR
Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin 8.897 puan seviyesinden kapanış yaptığını belirterek, borsadaki düşüşlerin sürdüğünü ifade etti. Endeksin 9 bin puan seviyesinin altına inmesi durumunda, düşüşlerin 8 bin 700 puana kadar devam edebileceği uyarısında bulundu. Gelecek yıl için ise borsadan ziyade tarım emtialarının daha çok kazandıracağını söyledi. Memiş, bu öngörüsünün gerekçelerini "jeopolitik gerilimler, kuraklık ve iklim değişikliği" olarak açıkladı. Bu faktörlerin tarım ürünlerinde arz-talep dengesini bozacağını ve fiyatların yükselmesine yol açacağını belirtti.
DÖVİZDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Dolar kuru 34,16 seviyesine gerilese de Memiş, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve doların yıl sonunda yeniden yukarı yönlü hareketine devam edeceğini söyledi.
EURO HAFTANIN YATIRIM ARACI OLDU
"Dolar mı, Euro mu?" sorusuna net bir şekilde Euro cevabını veren Memiş, TL'ye yeni geçen yatırımcılara Euro almayı tavsiye etti. Memiş, bu hafta Euro’nun avantajlı olduğunu vurgulayarak, "Açıkta kalmamak için Euro alın" dedi.
ALTIN VE GÜMÜŞ BEKLEMEDE
Altının ons fiyatının 2.652 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini ve yön belirleyici olacağını ifade etti. Gram altın ve gümüşte ise henüz alım için doğru zaman olmadığını belirtti.
GÜMÜŞTE 30 DOLAR SEVİYESİ
Gümüş tarafında ise ons fiyatının 3,84 dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, kısa vadede 30 dolar destek seviyesini takip edeceğini sözlerine ekledi.
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