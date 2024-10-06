Ünlü Ekonomist En Kârlı Yatırımı Açıkladı: Buna Yatırım Yapan Paraya Para Demeyecek

BORSADA DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin 8.897 puan seviyesinden kapanış yaptığını belirterek, borsadaki düşüşlerin sürdüğünü ifade etti. Endeksin 9 bin puan seviyesinin altına inmesi durumunda, düşüşlerin 8 bin 700 puana kadar devam edebileceği uyarısında bulundu. Gelecek yıl için ise borsadan ziyade tarım emtialarının daha çok kazandıracağını söyledi. Memiş, bu öngörüsünün gerekçelerini "jeopolitik gerilimler, kuraklık ve iklim değişikliği" olarak açıkladı. Bu faktörlerin tarım ürünlerinde arz-talep dengesini bozacağını ve fiyatların yükselmesine yol açacağını belirtti.