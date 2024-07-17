Ünlü Ekonomist Doların 40 Lirayı Aşacağı Tarihi Açıkladı

Dolar, altın, euro bugün rekor kırdı. Dolar/TL, günün ilk saatlerinde yukarı yönlü kısa süreli bir sıçrama gösterdi. Yeni rekor seviyesini belirleyen Dolar/TL 33.18 seviyesine yükseldi. Euro/TL ise aynı saat diliminde 36,15 rakamını gördü.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte 42 dolarlık bir yükselişle 2.464 doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

​​​​​​​YIL SONU DOLAR TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, katıldığı bir canlı yayında dövizde yeni rekor seviyeyi beklediğini açıkladı.

Doların yıl sonunda 41-42 TL'ye yaklaşacağını belirten Zelyut, şunları söyledi:

"ABD Dolarının küresel değeriyle ve Türkiye'deki Dolar/TL çok farklı. Trump geldiğinde dolar endeksine baktığımda 2-3 ay gerilediğini gördük. Türkiye'de denklem farklı. Türkiye'de çözemediğimiz enflasyon sorunu olduğu için kur onunla kademeli gidiyor. Doların yıl sonu 41-42 TL olması gibi beklentimiz var.

Şimşek yönetimi yabancı sermaye girişi yani tefeci parasıyla dolar-TL'nin önünde bir baraj kurabilirse en azından hızı can yakan bir şekil de değil de kademeli şekilde 40 TL'ye yaklaşan bir kur seviyesi karşımıza gelecek. Yabancı sermayenin kesintisiz Türkiye'ye giriş yapması. Geçen hafta iyi rakam giriş yaptı 1.4 milyar dolar... Ondan önce 500-600 milyon dolar çıktı.

Altın fiyatlarında küresel bir savaş çatışma olursa yukarıya doğru yön gider. Bunun savaştan ziyade Trump'ın politikaları ve FED Başkanı'nın açıklamalarının etkisi diyebiliriz. Powell diyor ki son 3 enflasyon verisine baktığımızda işgücü piyasası soğudu bu bizi faiz indirimine itebilir... Piyalasarın beklentisi bu yönde. Eğer ABD'de faiz inerse orada para piyasasında 6 trilyon dolarlık çok büyük rakam var. Bu para altına, kriptoya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ​​​​​​​piyasalara girmeye başlayacak. Altın bunun ilk öncü hareketini gösteriyor. Bazı yabancı kurumlar FED'in faiz indirimini biz eylül ekim derken temmuzdaki toplantısında mümkün olabileceğini bekliyor.

Trump etkisine gelelim... 2017'de Trump geldiğinde şirketlerin vergilerini düşürdü, genişleyici maliye politikası, para oranlarını artırdı. Hem Powell hem Trump faiz oranını aşağı düşürdükçe altın ve hisse senetlerine gün doğuyor."