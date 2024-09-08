Ünlü Ekonomist Dolar 37 Lira Olacak Dedi Tarih Verdi

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,26 düşüşle 33,9790 TL'ye gerilerken, Euro yüzde 0,03 artışla 37,6970 TL'ye yükseldi. Döviz kurlarındaki hareketliliğin devam ettiğini belirten Sağman, kurun yıl sonuna kadar baskı altında kalabileceğini ancak yükselişin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.