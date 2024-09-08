Ünlü Ekonomist Dolar 37 Lira Olacak Dedi Tarih Verdi
Dolar kuru son dönemde dalgalı seyrini sürdürüyor. Ekonomist Murat Sağman, doların 37 lira seviyesine ulaşacağı tarihi vererek dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Ekonomist Murat Sağman, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde kurun yıl sonuna kadar nasıl bir performans göstereceğini değerlendirdi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 0,26 düşüşle 33,9790 TL'ye gerilerken, Euro yüzde 0,03 artışla 37,6970 TL'ye yükseldi. Döviz kurlarındaki hareketliliğin devam ettiğini belirten Sağman, kurun yıl sonuna kadar baskı altında kalabileceğini ancak yükselişin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
TARİH VERDİ 37 LİRA OLACAK
Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Sağman, dolar kurunun OVP çerçevesinde baskılandığını ifade etti. Sağman, "Kurun baskılandığını hepimiz biliyoruz. Eğer mevcut trend devam ederse, yıl sonunda dolar kuru 36,47 TL civarında olabilir. Ancak OVP’ye göre doların günlük yüzde 0,12 oranında değer kazanması gerekiyor. Bu durumda yıl sonu hedefi 37-38 TL aralığında. Bugünkü trende bakıldığında doların 37 TL seviyesinde olacağını düşünüyorum" dedi.
Doların yıl başından bu yana yüzde 0,09'luk günlük değer artışı yaşadığını belirten Sağman, yıl sonuna kadar sürecin bu şekilde devam etmesi halinde dolar kurunun 37 TL seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Döviz piyasalarındaki hareketlilik ve OVP’nin kur üzerindeki etkileri dikkatle izleniyor.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.