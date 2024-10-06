Ünlü Ekonomist Canlı Yayında Açıkladı: Ne Gelirse Gelsin Dedi Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranını Duyurdu

NET ZAM ORANINI DUYURDU

Halk TV yayınında Gülşah Ekinci'nin konuğu olan Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün, asgari ücret için 2025 yılında yapılacak olan net zam oranını açıkladı.

Asgari ücrete yapılacak olan zammın enflasyona göre belirleneceği bilgisini veren Bolgün, 1 Ocak tarihi itibarıyla açıklanacak ve 2024 yılında olduğu gibi tek seferlik yapılan artışın yine beklenen enflasyona göre yapılacağını söyledi.