Ünlü Ekonomist Canlı Yayında Açıkladı: Ne Gelirse Gelsin Dedi Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranını Duyurdu
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün, canlı yayında milyonlarca kişiyi direkt ve doğrudan ilgilendiren açıklamayı yaptı. Asgari ücrete yapılacak zam oranını açıklayan Bolgün, 2025 yılı için merak edilenleri yanıtladı.
Kaynak: HalkTV
Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün, Halk TV'nin canlı yayın konuğu oldu. Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bolgün, asgari ücrete yapılacak zam oranının tavan seviyesini açıkladı.
Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zam için geri sayıma başlarken, uzmanlar da yapılacak zam oranına ilişkin peş peşe dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
NET ZAM ORANINI DUYURDU
Halk TV yayınında Gülşah Ekinci'nin konuğu olan Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün, asgari ücret için 2025 yılında yapılacak olan net zam oranını açıkladı.
Asgari ücrete yapılacak olan zammın enflasyona göre belirleneceği bilgisini veren Bolgün, 1 Ocak tarihi itibarıyla açıklanacak ve 2024 yılında olduğu gibi tek seferlik yapılan artışın yine beklenen enflasyona göre yapılacağını söyledi.
"NE GELİRSE GELSİN" DİYEREK AÇIKLADI
Refah payı, kaykı payı gibi payların gelebileceğini açıklayan Bolgün, "O da yüzde 17.5. Bunun üstüne bir miktar iyileştirme refah payı katkı payı vs. gibi paylar gelecektir. Ama ne gelirse gelsin 2025 yılında asgari ücrette yüzde 25’i geçmeyen yüzde 20 ile 25 arasında bir ücret artışı olacak" dedi.