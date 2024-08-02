Ünlü Ekonomist ‘Basacak Para Kalmayacak’ Diye Duyurdu: Dolarda 2 Ay Sonra Kıyamet Kopacak
Dolarda Türkiye için yaşanacak felaket senaryosunu açıkladı. Evren Devrim Zelyut, ekim ve kasım aylarına işaret ederek, “Faizler yükseldiğinde döviz kuru da artacak ve dolara basacak para kalmayacak” dedi.
Evren Devrim Zelyut, dolar için yeni bir yükselişi işaret etti. Uluslararası gelişmelerin gölgesinde rekor kıran dolar, 33,19'luk yeni zirvesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nın cazibesini artırmak için Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yönelik stopaj hamlesi yaptı.
Dolar, rekor yükselişinin ardından şu anda 33,18 TL seviyesinde seyrediyor. Dolardaki dalgalanmalar ise vatandaşların konusunda, gelecekti seyri açısından soru işaretleri yarattı.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "İşin acısı ya dolarda ya faizde rekorla bizden çıkacak" diyerek “dolara basacak para kalmayacak” öngörüsünde bulundu. Zelyut şunları söyledi:
"Baz etkisi geçtikten sonra rakamlar yükselecek. Yakın gelecekte sermaye akışında ciddi sorunlar yaşanacak. Enflasyon artacak ve bu durum Mehmet Şimşek’in oyun planını bozacak. Ekim ve kasım aylarında sanayicinin faiz indirimine ihtiyacı olacak.
Ancak faizler indirildiğinde enflasyon daha da artacak. Sadece faiz artırarak enflasyonu kontrol altına almak mümkün değil. Sanayi ve ticaret, yüksek faiz oranlarına dayanamaz. Faizler yükseldiğinde döviz kuru da artacak ve dolara basacak para kalmayacak."