Ünlü Ekonomist ‘Basacak Para Kalmayacak’ Diye Duyurdu: Dolarda 2 Ay Sonra Kıyamet Kopacak

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "İşin acısı ya dolarda ya faizde rekorla bizden çıkacak" diyerek “dolara basacak para kalmayacak” öngörüsünde bulundu. Zelyut şunları söyledi:

"Baz etkisi geçtikten sonra rakamlar yükselecek. Yakın gelecekte sermaye akışında ciddi sorunlar yaşanacak. Enflasyon artacak ve bu durum Mehmet Şimşek’in oyun planını bozacak. Ekim ve kasım aylarında sanayicinin faiz indirimine ihtiyacı olacak.

Ancak faizler indirildiğinde enflasyon daha da artacak. Sadece faiz artırarak enflasyonu kontrol altına almak mümkün değil. Sanayi ve ticaret, yüksek faiz oranlarına dayanamaz. Faizler yükseldiğinde döviz kuru da artacak ve dolara basacak para kalmayacak."