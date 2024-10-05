Ünlü Ekonomist Açıkladı: Kredi Kartından Nakit Çekemeyenlerin Yeni 'Yöntemi' Ortaya Çıktı: 1 Yılda Katlandı
Kredi kartı üzerinden nakit ihtiyaçlarını karşılayamayanların, çözüm arayışında Kredili Mevduat Hesabı'na (KMH) yöneldiği görülüyor. Ekonomist Muhammet Bayram, konuya ilişkin olarak, "Şu anda kredi kartı nakit avans çekimi faizi ile KMH faizi neredeyse aynı. KMH hesapları yine faizli bir şekilde vatandaşın ödemesi gereken bir meblağ olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
Kaynak: Milliyet
Tüketicilerin, kredi kartı limitlerinin yüzde 25’i kadar nakit çekebilmesine karşın, taksitli avans çekimlerinde maksimum vade 3 ay ile sınırlı. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre, 29.5 milyon banka müşterisinin KMH hesabı bulunuyor. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, KMH hesaplarından çekilen para, bir önceki yıla göre yüzde 142 oranında artarak 315 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutar, bir yıl önce 130 milyar TL seviyesindeydi.
"NAKİT AVANS İLE KMH FAİZİ NEREDEYSE AYNI"
KMH hesaplarının avantajlı olup olmadığına dair sorulara yanıt veren Bayram, "Sıkı para politikası ile birlikte krediye ulaşım bir hayli zorlaştı. Nakit avans ile birlikte döviz alanlar, borsaya girenler oldu. Devletimiz bunun önüne geçmek adına geçtiğimiz dönemde nakit avans çekimi faiz oranlarını yükseltti. Şu anda kredi kartı nakit avans çekimi faizi ile KMH faizi neredeyse aynı" diyerek, her iki faiz oranının da birbirine yakın olduğuna dikkat çekti.
"KMH HESAP KULLANIRKEN DİKKAT EDİN"
Ekonomist Muhammet Bayram, kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Vatandaşların maaşları ve kredi kartları harcamalarına yetmeyince bu sefer de KMH hesapları kullanılıyor. KMH hesapları yine faizli bir şekilde vatandaşın ödemesi gereken bir meblağ olarak karşımıza çıkıyor. KMH hesaplarına uygulanan faiz oranı ve kredi kartı faiz oranı şu anda aynı seviyelerde. KMH aslında bir ihtiyaç kredisi demek. Kişinin maaşına göre belirlenen bir tutardır. KMH hesapları aylık, günlük dönemler itibarıyla değerlendirilebiliyor, bu bankaya göre değişiklik gösteriyor. Çektiğiniz gün itibarıyla bile hemen faiz işlemeye başlıyor. Vatandaşlar KMH hesap kullanırken dikkat etmelidir. Eksi bakiyeye düştüğünüz durumda faiz işletilmeye başlanıyor."
'EKSİ HESABA DÜŞMEMELİLER'
Bayram, vatandaşların otomatik fatura talimatlarına ve kredi taksit ödemelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Eğer otomatik bir fatura talimatınız varsa, kredi taksit ödemeleriniz varsa eksi hesaba geçilebiliyor. Bunun çok sonradan farkına varılabiliyor. Vatandaşlar taksit günlerinde, fatura günlerinde eksi hesaba geçip geçmediklerine dikkat etmeliler" dedi.
"VATANDAŞLAR BİRAZ DAHA RAHAT NEFES ALACAK"
Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi faizini ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildiğini belirten Bayram, "Bu yüksek enflasyonist ortamda, ücret güncellemelerinin sınırlı olduğu bir ortamda vatandaşın paraya ulaşımının daha kolay olması adına alınan bir önlemdir. Getirilen düzenleme ile birlikte vatandaşlar biraz daha rahat nefes alacak diyebiliriz" ifadelerini kullandı.