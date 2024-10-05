Ünlü Ekonomist Açıkladı: Kredi Kartından Nakit Çekemeyenlerin Yeni 'Yöntemi' Ortaya Çıktı: 1 Yılda Katlandı

Tüketicilerin, kredi kartı limitlerinin yüzde 25’i kadar nakit çekebilmesine karşın, taksitli avans çekimlerinde maksimum vade 3 ay ile sınırlı. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre, 29.5 milyon banka müşterisinin KMH hesabı bulunuyor. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, KMH hesaplarından çekilen para, bir önceki yıla göre yüzde 142 oranında artarak 315 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutar, bir yıl önce 130 milyar TL seviyesindeydi.

"NAKİT AVANS İLE KMH FAİZİ NEREDEYSE AYNI"

KMH hesaplarının avantajlı olup olmadığına dair sorulara yanıt veren Bayram, "Sıkı para politikası ile birlikte krediye ulaşım bir hayli zorlaştı. Nakit avans ile birlikte döviz alanlar, borsaya girenler oldu. Devletimiz bunun önüne geçmek adına geçtiğimiz dönemde nakit avans çekimi faiz oranlarını yükseltti. Şu anda kredi kartı nakit avans çekimi faizi ile KMH faizi neredeyse aynı" diyerek, her iki faiz oranının da birbirine yakın olduğuna dikkat çekti.