Ünlü Eğlence Parkında Toplu İşten Çıkarma Kararı! Eğlence Sektörünü Sarsacak Gelişme

ÇALIŞANLARIN ÇOĞU SANATÇILARDAN OLUŞUYOR

Legoland Florida’da yaklaşık 1.500 kişi çalışıyor ve işten çıkarılacak 234 kişinin büyük bir kısmını sanatçılar oluşturuyor. Parktaki şov ve etkinliklerin önemli bir parçası olan bu sanatçıların yanı sıra, eğlence bölümünde görev yapan bazı çalışanların da işten çıkarılacak gruba dahil olduğu bildirildi.

SENDİKASIZ ÇALIŞANLAR VE HAK BELİRSİZLİĞİ

Legoland Florida'da çalışanlar sendikasız olduğu için işten çıkarılan personelin haklarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Şirket, işten çıkarılacak çalışanlara belirli bir destek sağlanıp sağlanmayacağı konusunda da henüz net bir bilgi paylaşmadı.