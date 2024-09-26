Ünlü Düdüklü Tencere Devi İflas Etti! Mutfakların Vazgeçilmeziydi

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Instant Brands, özellikle Çin'den ithalat yapması nedeniyle sıkça eleştiriliyordu. Şirket, mali zorluklar ve artan rekabetin yanı sıra pandeminin ilk dönemlerinden bu yana karşılaştığı sıkı kredi koşulları ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele ediyordu.

Instant Brands, Houston'daki federal iflas mahkemesine yaptığı başvuru ile ekonomik zorluklar yaşadığını resmen duyurdu. Şirketin varlıklarının 500 milyon doları aştığı belirtilse de, 132,5 milyon dolarlık kredi çekmesi, mali sıkıntılarının boyutunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, 1.800'den fazla sendikalı çalışana sahip olması, iflas sürecinin çalışanlar üzerindeki olası etkilerini de gündeme getiriyor.