Ünlü Düdüklü Tencere Devi İflas Etti! Mutfakların Vazgeçilmeziydi
ABD merkezli düdüklü tencere üreticisi Instant Brands, uzun süredir devam eden eleştirilerin ardından iflas başvurusunda bulundu. Şirketin iflasının mahkeme tarafından onaylandığı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Instant Brands, özellikle Çin'den ithalat yapması nedeniyle sıkça eleştiriliyordu. Şirket, mali zorluklar ve artan rekabetin yanı sıra pandeminin ilk dönemlerinden bu yana karşılaştığı sıkı kredi koşulları ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele ediyordu.
Instant Brands, Houston'daki federal iflas mahkemesine yaptığı başvuru ile ekonomik zorluklar yaşadığını resmen duyurdu. Şirketin varlıklarının 500 milyon doları aştığı belirtilse de, 132,5 milyon dolarlık kredi çekmesi, mali sıkıntılarının boyutunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, 1.800'den fazla sendikalı çalışana sahip olması, iflas sürecinin çalışanlar üzerindeki olası etkilerini de gündeme getiriyor.
Şirketin iflası, tedarik zincirindeki kırılganlıkların ve uluslararası ithalatın etkilerini de açığa çıkarırken, Instant Brands’in sektördeki geleceği ve dinamikleri üzerinde derin etkiler yaratabileceği öngörülüyor. Özellikle, pandeminin getirdiği zorlukların yanı sıra pazar rekabetinin artması, markanın sürdürülebilirliğini ciddi şekilde sorgulatıyor.