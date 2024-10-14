Ünlü Dış Ticaret Firması İflasın Pençesinde: 3 Ay Süre Verildi!

FİRMAYA 3 AY MÜHLET KARARI

Mali durumu iyileştirme sürecini denetlemek amacıyla 3 ay mühlet verildi ve mali konularda uzman Şükrü Çalışkan konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Firma, bu süreçte mali yapısını güçlendirmek ve borçlarını yapılandırmak adına adımlar atacak.