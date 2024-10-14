Ünlü Dış Ticaret Firması İflasın Pençesinde: 3 Ay Süre Verildi!
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren USL Dış Ticaret Anonim Şirketi, mali yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulundu.
Kaynak: Bursa Hakimiyet
10 Ekim tarihinde mahkeme, USL Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne 3 aylık geçici mühlet verdiğini açıkladı. Bu süre zarfında şirket, icra ve iflas takibi gibi yasal işlemlerden muaf tutulacak.
FİRMAYA 3 AY MÜHLET KARARI
Mali durumu iyileştirme sürecini denetlemek amacıyla 3 ay mühlet verildi ve mali konularda uzman Şükrü Çalışkan konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Firma, bu süreçte mali yapısını güçlendirmek ve borçlarını yapılandırmak adına adımlar atacak.