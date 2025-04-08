Ünlü Cips Markasında Ölümcül Tehlike! Market Raflarından Acil Toplatılıyor

ALERJİSİ OLANLAR SAKIN TÜKETMESİN

Süt alerjisi, özellikle çocuklarda yaygın görülen ve ciddi alerjik reaksiyonlara, hatta anafilaksiye neden olabilen bir durum. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuz vaka bildirilmediğini ifade ederken, süt alerjisi olan bireylerin söz konusu ürünü kesinlikle tüketmemesi konusunda uyardı.

Geri çağırma, ABD genelinde 13 eyalette satışa sunulan ve 20 MAYIS 2025 son kullanma tarihi bulunan belirli kodlu ürünleri kapsıyor. Frito-Lay, yalnızca bu ürün partisinde sorun tespit edildiğini, diğer Tostitos çeşitlerinde herhangi bir risk bulunmadığını duyurdu.

Tüketicilerden, geri çağrılan paketleri iade etmeleri ya da tüketmemeleri istenirken, süt alerjisi olanların özellikle daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.