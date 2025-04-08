Ünlü Cips Markasında Ölümcül Tehlike! Market Raflarından Acil Toplatılıyor
Ünlü cips markası Frito-Lay, Tostitos Cantina Geleneksel Sarı Mısır Tortilla Cipsi’nin bazı ambalajlarında süt içeriğine dair bilgilendirme bulunmadığını belirterek yaklaşık 1.300 paket cipsi acilen geri çağırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Popüler atıştırmalık markalarından biri olan Frito-Lay, tüketicileri yakından ilgilendiren bir geri çağırma kararı aldı. Şirket, Tostitos Cantina Geleneksel Sarı Mısır Tortilla Cipsi’nin bazı ambalajlarında süt içeriğine dair bilgilendirme bulunmadığını belirterek, yaklaşık 1.300 paket cipsi acil olarak toplatma kararı aldı.
RİSK SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), alerjen bildiriminin eksik olması nedeniyle bu durumu en yüksek risk seviyesi olan “Sınıf 1” kategorisine aldı. Bu sınıflandırma, ürünün ciddi sağlık sorunlarına yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.
ALERJİSİ OLANLAR SAKIN TÜKETMESİN
Süt alerjisi, özellikle çocuklarda yaygın görülen ve ciddi alerjik reaksiyonlara, hatta anafilaksiye neden olabilen bir durum. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuz vaka bildirilmediğini ifade ederken, süt alerjisi olan bireylerin söz konusu ürünü kesinlikle tüketmemesi konusunda uyardı.
Geri çağırma, ABD genelinde 13 eyalette satışa sunulan ve 20 MAYIS 2025 son kullanma tarihi bulunan belirli kodlu ürünleri kapsıyor. Frito-Lay, yalnızca bu ürün partisinde sorun tespit edildiğini, diğer Tostitos çeşitlerinde herhangi bir risk bulunmadığını duyurdu.
Tüketicilerden, geri çağrılan paketleri iade etmeleri ya da tüketmemeleri istenirken, süt alerjisi olanların özellikle daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.