Ünlü Cilt Bakım Markasının Kreminde Kanser Alarmı! Kadınların En Sevdiği Kremdi

RİSKLİ ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Geri çağırma kararının, Proactiv markasının Emergency Blemish Relief adlı 0.33 oz boyutundaki kremi ile Skin Smoothing Exfoliator adlı 6 oz’luk peeling ürünü için geçerli olduğu belirtildi. FDA, bu ürünlerdeki risk düzeyini "Sınıf II" olarak sınıflandırdı. Bu, ürünlerin kısa vadede ya da geçici sağlık sorunlarına yol açabilecek seviyede risk içerdiğini gösteriyor.