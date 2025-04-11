Ünlü Cilt Bakım Markasının Kreminde Kanser Alarmı! Kadınların En Sevdiği Kremdi
Kadınların severek kullandığı ünlü cilt bakım markası Proactiv’in iki ürünü, kansere neden olabilen benzen maddesi içerdiği gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde 20 milyondan fazla kişinin tercih ettiği ve kadınların favori cilt bakım markası Proactiv, iki popüler ürününü ciddi sağlık riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) yürüttüğü denetimlerde, bu ürünlerde kansere neden olabilecek benzen isimli kimyasala rastlandı.
RİSKLİ ÜRÜNLER AÇIKLANDI
Geri çağırma kararının, Proactiv markasının Emergency Blemish Relief adlı 0.33 oz boyutundaki kremi ile Skin Smoothing Exfoliator adlı 6 oz’luk peeling ürünü için geçerli olduğu belirtildi. FDA, bu ürünlerdeki risk düzeyini "Sınıf II" olarak sınıflandırdı. Bu, ürünlerin kısa vadede ya da geçici sağlık sorunlarına yol açabilecek seviyede risk içerdiğini gösteriyor.
Emergency Blemish Relief ürününün V3304A ve V3305A parti numaraları ve 31 Ekim 2025 son kullanma tarihi geri çağrılan partiler arasında.
Skin Smoothing Exfoliator ise V4204A parti numarası ve 31 Temmuz 2025 son kullanma tarihiyle listede yer aldı.
BENZEN NEDİR?
Benzen, genellikle lastik, yapıştırıcı ve sentetik elyaf üretiminde kullanılan, insan sağlığı açısından tehlikeli bir kimyasal. Uzun süreli kullanım durumunda lösemi başta olmak üzere çeşitli kan kanserlerine yol açabileceği bilimsel olarak kanıtlandı. FDA, benzenin günlük kullanımla genellikle düşük risk oluşturduğunu belirtse de, Proactiv ürünlerinde tespit edilen seviyelerin bu sınırın oldukça üzerinde olduğu açıklandı.
95 FARKLI KREM TEK TEK İNCELENDİ
FDA’nın yaptığı detaylı incelemede toplamda 95 farklı akne ürünü mercek altına alındı. Bu ürünlerin büyük çoğunluğunda benzen ya hiç bulunmazken, sadece 6 tanesinde yüksek seviyede tespit edildi. İnceleme kapsamında, özellikle benzoil peroksit içeren ürünlerin zamanla kimyasal reaksiyonlara girerek benzen oluşturabildiği vurgulandı.