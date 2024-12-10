Ünlü Çay Markasında Zehirli Madde Tespit Edildi: Tüm Raflardan Acil Toplatılıyor

Almanya'da popüler bir ısırgan otu çayı markası olan Bünting Bio Brennnessel, içeriğinde tespit edilen zararlı bir madde nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Alman Gıda ve Tüketici Koruma Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu çayın tüketimi sağlık için büyük risk oluşturuyor. Artı49'un haberine göre, tüketiciler, satın aldıkları Bünting Bio Brennnessel çayını fiş gösterme zorunluluğu olmaksızın aldıkları mağazalara iade edebilecek ve ürün bedelini geri alabilecekler.