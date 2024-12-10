Ünlü Çay Markasında Zehirli Madde Tespit Edildi: Tüm Raflardan Acil Toplatılıyor
Almanya'nın ünlü çay markası olan Bünting Bio Brennnessel'in içinde karaciğer hasarına yol açabilecek ve kanser riskini artırabilen zararlı madde tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da popüler bir ısırgan otu çayı markası olan Bünting Bio Brennnessel, içeriğinde tespit edilen zararlı bir madde nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Alman Gıda ve Tüketici Koruma Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu çayın tüketimi sağlık için büyük risk oluşturuyor. Artı49'un haberine göre, tüketiciler, satın aldıkları Bünting Bio Brennnessel çayını fiş gösterme zorunluluğu olmaksızın aldıkları mağazalara iade edebilecek ve ürün bedelini geri alabilecekler.
KARACİĞERİ BİTİRİYOR, KANSER RİSKİNİ ARTTIRIYOR
Üründe, Pyrrolizidinalkaloid (PA) adlı toksik bir madde tespit edildiği belirtildi. Alman Risk Değerlendirme Enstitüsü'ne (BfR) göre PA, bitkilerde doğal olarak bulunan ve düzenli tüketimi halinde karaciğer hasarına yol açabilecek, aynı zamanda kanser riskini artırabilen bir maddedir.
Ürün Bilgileri:
Ürün Adı: Bio Brennnessel Teebeutel 20 x 2 Gram
EAN Kodları:
4008837-223094 (tekli paket)
4008837-223599 (karton paket)
Parti Numaraları:
L2435 27 / L2435 28 / L2435 29 (08/2027 son kullanma tarihi)
L2438 16 / L2438 17 / L2438 18 / L2438 19 (09/2027 son kullanma tarihi)