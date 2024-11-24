Ünlü Bebek Pudrasında Büyük Tehlike: Kanserojen Madde Tespit Edildi! Apar Topar Kaldırılıyor

Bebek pudralarının üretiminde kullanılan talk, hidratlanmış magnezyum silikat içeren bir mineral olarak biliniyor. Bilim insanları, bu maddenin özellikle yumurtalık kanseri riskini artırabileceğini ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamada, talk mineralinin kanserojen bir madde olduğunu doğrulamıştı.

YUMURTALIK KANSERİNE NEDEN OLUYOR

Yumurtalık kanseri belirtileri arasında şişkinlik, iştahsızlık, pelvik ağrı, kilo kaybı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve sık idrara çıkma gibi semptomlar yer alıyor. Talk içerikli pudraların genital bölge hijyeninde kullanımı ise bu riski daha da artırıyor.