Ünlü Bebek Pudrasında Büyük Tehlike: Kanserojen Madde Tespit Edildi! Apar Topar Kaldırılıyor
İngiltere’de, içinde talk minerali bulunduğu tespit edilen bebek pudralarının satışına yasak getirildi. Yetkililer, talk içerikli pudraların kansere neden olabileceği uyarısında bulunarak bu ürünlerin marketlerden toplatılmasına karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bebek pudralarının üretiminde kullanılan talk, hidratlanmış magnezyum silikat içeren bir mineral olarak biliniyor. Bilim insanları, bu maddenin özellikle yumurtalık kanseri riskini artırabileceğini ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamada, talk mineralinin kanserojen bir madde olduğunu doğrulamıştı.
YUMURTALIK KANSERİNE NEDEN OLUYOR
Yumurtalık kanseri belirtileri arasında şişkinlik, iştahsızlık, pelvik ağrı, kilo kaybı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve sık idrara çıkma gibi semptomlar yer alıyor. Talk içerikli pudraların genital bölge hijyeninde kullanımı ise bu riski daha da artırıyor.
‘TALK İÇERMEZ’ YAZAN ÜRÜNLERİ SEÇİN
Uzmanlar, talk içerikli pudralar yerine doğal içerikli ürünlere yönelmenin önemini vurguluyor. Özellikle mısır nişastası, pudraya alternatif olarak öneriliyor. Ayrıca, İngiltere’de piyasaya sunulan birçok kozmetik ürünün üzerinde artık "talk içermez" ibaresi yer alıyor.
SOLUNUM YOLLARINA ZARAR VERİYOR
Talk minerali, sadece kansere yol açma riskiyle değil, solunum yolları üzerindeki olumsuz etkileriyle de dikkat çekiyor. 1990’lı yıllarda yapılan araştırmalarda, pudra kullanımının bebeklerin akciğerlerinde hasara neden olabileceği tespit edilmişti. Bu nedenle bebeklerin hassas ciltleri ve sağlığı için temiz içerikli ürünlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
ONLİNE SATIŞLARA DİKKAT
Market raflarından kaldırılan talk içerikli pudraların internet üzerinden satışının sürdüğü belirlendi. Uzmanlar, ebeveynleri internetten alınan ürünlerin içeriklerini dikkatlice kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Temiz içerikli ürünlere yönelmek hem bebeklerin sağlığını korumak hem de uzun vadeli riskleri en aza indirmek için hayati önem taşıyor.
Talk içerikli pudraların sağlık üzerindeki etkilerine dair artan bilimsel kanıtlar, ebeveynleri daha bilinçli tercihler yapmaya yönlendiriyor. Uzmanlar, sağlıklı nesiller için alternatif ve doğal içeriklerin kullanılmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor.