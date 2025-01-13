Ünlü Bebek Pudrası Markasında Skandal: Hepsi Acil Koduyla Toplanıyor

Şirketin açıklamasına göre, Ocak 2024 ile Kasım 2024 arasında satılan iki parti ürünün, belirlenen mikroorganizma sınırlarını aştığı ve bu durumun alerjik reaksiyonlar ile sağlık sorunlarına yol açabileceği belirlendi. Üretici firma 151 Products LTD, tüketicilerin ürünleri kullanmayı durdurup mağazaya iade etmelerini önerdi.