Ünlü Bebek Pudrası Markasında Skandal: Hepsi Acil Koduyla Toplanıyor
Ünlü bebek pudrası markası Nuagé Baby Powder Talc Free'nın ürünlerinde mikroorganizma seviyelerinin izin verilen limitlerin çok üzerinde olduğu tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Action mağazası, Hollanda ve Belçika'daki şubelerinde satılan Nuagé Baby Powder Talc Free markalı bebek pudrasını, mikroorganizma seviyelerinin izin verilen limitlerin üzerinde olduğu için geri çağırma kararı aldı.
Şirketin açıklamasına göre, Ocak 2024 ile Kasım 2024 arasında satılan iki parti ürünün, belirlenen mikroorganizma sınırlarını aştığı ve bu durumun alerjik reaksiyonlar ile sağlık sorunlarına yol açabileceği belirlendi. Üretici firma 151 Products LTD, tüketicilerin ürünleri kullanmayı durdurup mağazaya iade etmelerini önerdi.
Geri çağrılan ürünlerin EAN kodu 5053249268132, parti numaraları ise 2023304822 ve 2024052175 olarak bildirildi. Eğer söz konusu ürünlerden birini satın aldıysanız, fiş olmadan da Action mağazasına iade edebilir ve ücretinizi geri alabilirsiniz.