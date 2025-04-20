Ünlü Bebek Markasının Ürünlerinde Skandal! ‘Kullanmayı Acilen Durdurun’ Çağrısı
Dünyaca ünlü bebek ürünleri markası Gerber’in üreticisi Nestlé, bebek ürünlerinde geri çağırma çağrısı yaparak, tüketicileri kullanmayı durdurmaları ve iade etmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Nestlé, “Soothe N Chew Diş Kaşıyıcı Çubuklar” adlı ürünün tüm partilerini güvenlik riski nedeniyle piyasadan toplatma kararı aldı ve bu ürünün üretimini tamamen durdurduğunu duyurdu.
İNTERNET ÜZERİNDEN HÂLÂ ERİŞİLEBİLİYOR
İlk etapta yapılan geri çağırma kararının ardından bazı satış noktalarında ve e-ticaret sitelerinde ürünün hala erişilebilir olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Nestlé yetkilileri, aileleri bir kez daha uyararak ellerinde bu ürünü bulunduranların kesinlikle kullanımından kaçınmaları gerektiğini vurguladı.
BOĞULMA RİSKİ NEDENİYLE GERİ ÇAĞRILDI
“Soothe N Chew” ismiyle piyasaya sunulan diş kaşıyıcı çubuklarla ilgili yapılan tüketici bildirimleri, ürünün bazı bebeklerde boğulma riski oluşturduğunu ortaya koydu. Bu risk doğrultusunda, bir bebek için acil servise başvurulduğu bilgisi de resmi kayıtlarla doğrulandı.
Nestlé, bu gelişmenin ardından tüm tüketicilere çağrıda bulunarak ürünün piyasadan tamamen çekildiğini ve olası sağlık risklerine karşı kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtti.
KULLANMAYI DURDURUN UYARISI
Sağlık otoriteleri ve uzmanlar, bebeklerde diş çıkarma döneminde kullanılan ürünlerin seçiminde dikkatli olunması gerektiğine işaret ederken, Gerber’in söz konusu ürününün artık güvenli bir seçenek olmadığını açıkça ifade ediyor. Tüketicilerin ürünün iadesi veya imhası konusunda satıcılarla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.