Ünlü Bebek Markasının Ürünlerinde Skandal! ‘Kullanmayı Acilen Durdurun’ Çağrısı

BOĞULMA RİSKİ NEDENİYLE GERİ ÇAĞRILDI

“Soothe N Chew” ismiyle piyasaya sunulan diş kaşıyıcı çubuklarla ilgili yapılan tüketici bildirimleri, ürünün bazı bebeklerde boğulma riski oluşturduğunu ortaya koydu. Bu risk doğrultusunda, bir bebek için acil servise başvurulduğu bilgisi de resmi kayıtlarla doğrulandı.

Nestlé, bu gelişmenin ardından tüm tüketicilere çağrıda bulunarak ürünün piyasadan tamamen çekildiğini ve olası sağlık risklerine karşı kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtti.