Ünlü Bankanın Tüm Kasaları Boşaltıldı! Skandalı Müşteriler Fark Etti, Banka Özür Diledi
Japonya'nın en büyük bankalarından MUFG'un eski bir çalışanın, kullandığı yöntemle 60 müşterinin hesabından toplam 6,5 milyon dolar çaldığı ortaya çıktı.
Kaynak: AA
Japonya'nın en büyük bankalarından biri olan MUFG'de yaşanan skandal, müşteriler ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bankanın eski bir çalışanı, kullandığı yöntemle 60 müşterinin hesabından toplam 6,5 milyon dolar çaldı.
BANKA SKANDALI DOĞRULADI
Olay, bir müşterinin başvurusu üzerine 31 Ekim'de ortaya çıktı. Banka yetkilileri, suçunu itiraf eden çalışanın işine 14 Kasım'da son verildiğini açıkladı. MUFG Genel Müdürü Junichi Hanzawa, düzenlediği basın toplantısında hırsızlık olayını doğrularken, eski çalışanın banka kasalarının yedek anahtarlarından sorumlu olduğunu belirtti.
Yaşanan olay nedeniyle müşterilerinden özür dileyen MUFG, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için bir dizi güvenlik önlemi aldı. Alınan kararlar kapsamında, kasaların yedek anahtarlarının artık şubelerde değil, bankanın genel merkezinde muhafaza edileceği duyuruldu.
Hanzawa, olayla ilgili başlatılan araştırmanın devam ettiğini ve yönetimsel sorumluluğun açıklığa kavuşturulacağını söyledi. Banka, güven kaybını telafi etmek için kapsamlı bir reform sürecine girdi