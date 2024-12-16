Ünlü Bankanın Tüm Kasaları Boşaltıldı! Skandalı Müşteriler Fark Etti, Banka Özür Diledi

Japonya'nın en büyük bankalarından MUFG'un eski bir çalışanın, kullandığı yöntemle 60 müşterinin hesabından toplam 6,5 milyon dolar çaldığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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Ünlü Bankanın Tüm Kasaları Boşaltıldı! Skandalı Müşteriler Fark Etti, Banka Özür Diledi - Resim: 1

Japonya'nın en büyük bankalarından biri olan MUFG'de yaşanan skandal, müşteriler ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bankanın eski bir çalışanı, kullandığı yöntemle 60 müşterinin hesabından toplam 6,5 milyon dolar çaldı.

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Ünlü Bankanın Tüm Kasaları Boşaltıldı! Skandalı Müşteriler Fark Etti, Banka Özür Diledi - Resim: 2

BANKA SKANDALI DOĞRULADI

Olay, bir müşterinin başvurusu üzerine 31 Ekim'de ortaya çıktı. Banka yetkilileri, suçunu itiraf eden çalışanın işine 14 Kasım'da son verildiğini açıkladı. MUFG Genel Müdürü Junichi Hanzawa, düzenlediği basın toplantısında hırsızlık olayını doğrularken, eski çalışanın banka kasalarının yedek anahtarlarından sorumlu olduğunu belirtti.

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Ünlü Bankanın Tüm Kasaları Boşaltıldı! Skandalı Müşteriler Fark Etti, Banka Özür Diledi - Resim: 3

Yaşanan olay nedeniyle müşterilerinden özür dileyen MUFG, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için bir dizi güvenlik önlemi aldı. Alınan kararlar kapsamında, kasaların yedek anahtarlarının artık şubelerde değil, bankanın genel merkezinde muhafaza edileceği duyuruldu.

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Ünlü Bankanın Tüm Kasaları Boşaltıldı! Skandalı Müşteriler Fark Etti, Banka Özür Diledi - Resim: 4

Hanzawa, olayla ilgili başlatılan araştırmanın devam ettiğini ve yönetimsel sorumluluğun açıklığa kavuşturulacağını söyledi. Banka, güven kaybını telafi etmek için kapsamlı bir reform sürecine girdi

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