Ünlü Bankanın Satışı Son Anda İptal Edildi: Dev Anlaşma Masada Kaldı
Samruk-Kazyna şirketinin Şekerbank'taki yüzde 12,06'lık hissesinin satışı son anda iptal edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İlbank Holding'in Şekerbank'ta Samruk-Kazyna Invest'in sahip olduğu yüzde 12.06'lık payın satışı iptal edildi. Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Kazakistan'ın en büyük holdinglerinden biri olan Samruk-Kazyna Invest'in Şekerbank'taki yüzde 12,06 oranındaki hissesinin İlbak Holding'e devri için başlatılan süreç sonlandırıldı.
Hisse devri sürecinin neden iptal edildiğine dair açıklamada, tarafların süreçle ilgili olarak ortak bir karara varamadığı belirtildi. Bu durumun, şirketlerin ticari stratejileri veya piyasa koşullarındaki değişikliklerden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.
Şekerbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şu şekilde:
"Bankamızca yapılan 27.06.2024 tarihli açıklama ile Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin Tarafların bir süreç başlattığı duyurulmuştu. Taraflar İlgili duyuruda belirtilen sürece devam etmeme yönünde karar alarak süreci sonlandırmışlardır."