Ünlü Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti! 1500 Mağazası 1 Günde Kapatıldı! CEO’su Mahkemelik Oldu

Moskova Tahkim Mahkemesi, şirketin iflasını resmen ilan ederek tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verdi. Şirketin iflas kararı, alacaklılarından biri olan Stivali’nin başvurusu üzerine alındı.

KİRA BORCU DUDAK UÇUKLATTI

Mahkeme kayıtlarına göre, iflasın ana nedeni, Ralf Ringer’in ödenmeyen 20,7 milyon rublelik (yaklaşık 194 bin dolar) kira borcu olarak açıklandı. Şirket yetkilileri, borcu ödemek için çaba gösterdiklerini ancak banka hesaplarına el konulması nedeniyle ödeme yapamadıklarını belirtti.