Ünlü Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti! 1500 Mağazası 1 Günde Kapatıldı! CEO’su Mahkemelik Oldu
Rusya'nın önde gelen ayakkabı markalarından Ralf Ringer, ekonomik zorluklar ve devam eden Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle iflas etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Moskova Tahkim Mahkemesi, şirketin iflasını resmen ilan ederek tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verdi. Şirketin iflas kararı, alacaklılarından biri olan Stivali’nin başvurusu üzerine alındı.
KİRA BORCU DUDAK UÇUKLATTI
Mahkeme kayıtlarına göre, iflasın ana nedeni, Ralf Ringer’in ödenmeyen 20,7 milyon rublelik (yaklaşık 194 bin dolar) kira borcu olarak açıklandı. Şirket yetkilileri, borcu ödemek için çaba gösterdiklerini ancak banka hesaplarına el konulması nedeniyle ödeme yapamadıklarını belirtti.
CEO’YA DAVA AÇILDI
Ralf Ringer CEO’su Andrey Berejniy, Kasım 2024’te 588 milyon ruble (yaklaşık 5,5 milyon dolar) tutarındaki Katma Değer Vergisi borcunu ödemediği gerekçesiyle yargılanmaya başladı. Berejniy’in suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.
PİYASADA DEV BOŞLUK OLUŞTU
1996 yılında erkek ayakkabıları üretimiyle sektöre adım atan Ralf Ringer, zamanla kadın ayakkabıları üretimine de yönelerek Rusya’nın en büyük ayakkabı markalarından biri haline geldi. Şirket, Moskova, Zaraysk ve Vladimir’deki üç fabrikasında üretim yaparken, 235 şehirde mağaza işletiyordu. Ayrıca Kazakistan, Ermenistan ve Ukrayna dahil olmak üzere toplamda 1500’ün üzerinde satış noktasında faaliyet gösteriyordu.
Uzmanlar, şirketin iflasının Rusya’daki ayakkabı sektöründe ciddi bir boşluk yaratacağını ve sektördeki dengeleri önemli ölçüde değiştireceğini belirtiyor.
TÜRK MARKALARINA GÜN DOĞDU
Ralf Ringer’in iflası, Türk ayakkabı üreticileri için Rusya pazarında yeni fırsatlar doğurabilir. Uzmanlara göre, Türk markaları bu boşluğu doldurmak için harekete geçerse, Rusya’da önemli bir pazar payı elde edebilir.