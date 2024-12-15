Ünlü Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti! 1500 Mağazası 1 Günde Kapatıldı! CEO’su Mahkemelik Oldu

Rusya'nın önde gelen ayakkabı markalarından Ralf Ringer, ekonomik zorluklar ve devam eden Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle iflas etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ünlü Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti! 1500 Mağazası 1 Günde Kapatıldı! CEO’su Mahkemelik Oldu - Resim: 1

Moskova Tahkim Mahkemesi, şirketin iflasını resmen ilan ederek tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verdi. Şirketin iflas kararı, alacaklılarından biri olan Stivali’nin başvurusu üzerine alındı.

KİRA BORCU DUDAK UÇUKLATTI

Mahkeme kayıtlarına göre, iflasın ana nedeni, Ralf Ringer’in ödenmeyen 20,7 milyon rublelik (yaklaşık 194 bin dolar) kira borcu olarak açıklandı. Şirket yetkilileri, borcu ödemek için çaba gösterdiklerini ancak banka hesaplarına el konulması nedeniyle ödeme yapamadıklarını belirtti.

1 4
Ünlü Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti! 1500 Mağazası 1 Günde Kapatıldı! CEO’su Mahkemelik Oldu - Resim: 2

CEO’YA DAVA AÇILDI

Ralf Ringer CEO’su Andrey Berejniy, Kasım 2024’te 588 milyon ruble (yaklaşık 5,5 milyon dolar) tutarındaki Katma Değer Vergisi borcunu ödemediği gerekçesiyle yargılanmaya başladı. Berejniy’in suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

2 4
Ünlü Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti! 1500 Mağazası 1 Günde Kapatıldı! CEO’su Mahkemelik Oldu - Resim: 3

PİYASADA DEV BOŞLUK OLUŞTU

1996 yılında erkek ayakkabıları üretimiyle sektöre adım atan Ralf Ringer, zamanla kadın ayakkabıları üretimine de yönelerek Rusya’nın en büyük ayakkabı markalarından biri haline geldi. Şirket, Moskova, Zaraysk ve Vladimir’deki üç fabrikasında üretim yaparken, 235 şehirde mağaza işletiyordu. Ayrıca Kazakistan, Ermenistan ve Ukrayna dahil olmak üzere toplamda 1500’ün üzerinde satış noktasında faaliyet gösteriyordu.

Uzmanlar, şirketin iflasının Rusya’daki ayakkabı sektöründe ciddi bir boşluk yaratacağını ve sektördeki dengeleri önemli ölçüde değiştireceğini belirtiyor.

3 4
Ünlü Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti! 1500 Mağazası 1 Günde Kapatıldı! CEO’su Mahkemelik Oldu - Resim: 4

TÜRK MARKALARINA GÜN DOĞDU

Ralf Ringer’in iflası, Türk ayakkabı üreticileri için Rusya pazarında yeni fırsatlar doğurabilir. Uzmanlara göre, Türk markaları bu boşluğu doldurmak için harekete geçerse, Rusya’da önemli bir pazar payı elde edebilir.

4 4