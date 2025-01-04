Ünlü AVM Resmen Satılıyor: Bir Devir Kapandı! İstenen Ücret Dudak Uçuklattı

Başkan Bektaş geçtiğimiz yıllarda AVM ile ilgili şunları söylemişti:

"AVM olarak yapılan ancak aradan geçen uzun süre sonunda sadece virane haline gelen yerle ilgili görüşmelerimizi yaptık ilçemizin kalitesine, ekonomisine, bölgedeki statüsüne çok önemli katkılar sağlayacak olan ilçemizin çehresini değiştirecek 500 kişiye istihdam sağlayacak hastanemiz Kozlu’ya hayırlı olsun. Bitimi tamamlandığında bütün polikliniklerin olacağı şekilde yapılacak ve süratle başlanacağını siz Kozlulu vatandaşlarımıza müjdelemek isterim."