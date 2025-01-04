Ünlü AVM Resmen Satılıyor: Bir Devir Kapandı! İstenen Ücret Dudak Uçuklattı
2014 yılından beri atıl durumda olan ve hastane olması beklenen ünlü alışveriş merkezi 450 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 10 yıldır atıl durumda bulunan ünlü alışveriş merkezi satılıyor. 450 milyon TL gibi yüksek bir bedelle satışa çıkarılan AVM'yi kimin alacağı merak konusu oldu.
Geçtiğimiz yıllarda Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, atıl durumdaki AVM'nin özel bir hastaneye dönüştürülmesi için önemli girişimlerde bulunmuştu. Bu dönüşüm, hem ilçeye 500 kişilik bir istihdam sağlayacak hem de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracaktı. Ancak Belediye Başkanı'nın çabaları sonuçsuz kalmıştı.
Kozlu halkı, bu AVM'nin ilçenin ekonomisine ve sosyal yaşantısına büyük katkı sağlayacağına inanıyordu. Ancak beklenen yatırım gerçekleşmeyince, umutlar yerle bir oldu. AVM'nin atıl durumda olması, hem ilçenin görsel kimliğini olumsuz etkiliyor hem de potansiyel bir istihdam kaynağını heba ediyor.
Başkan Bektaş geçtiğimiz yıllarda AVM ile ilgili şunları söylemişti:
"AVM olarak yapılan ancak aradan geçen uzun süre sonunda sadece virane haline gelen yerle ilgili görüşmelerimizi yaptık ilçemizin kalitesine, ekonomisine, bölgedeki statüsüne çok önemli katkılar sağlayacak olan ilçemizin çehresini değiştirecek 500 kişiye istihdam sağlayacak hastanemiz Kozlu’ya hayırlı olsun. Bitimi tamamlandığında bütün polikliniklerin olacağı şekilde yapılacak ve süratle başlanacağını siz Kozlulu vatandaşlarımıza müjdelemek isterim."