Ünlü Astrolog ‘Sakın Kaçırmayın' Diyerek Net Tarih Verdi: Bu Burçlar Resmen Para Basacak!
Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 20 gün içinde parayı bulacak burçları açıkladı. Güner, o burçların yol haritasını çizdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Astrolog Dinçer Güner, 12 burç için geri sayımın başladığını açıkladı. Güner, mantığın duygusallığın önüne geçeceğini belirterek, 20 gün içerisinde paranın kapısının aralanacağını duyurdu.
12 burca birden seslenen Dinçer Güner, bu dönemde mantıkla birlikte yeni fikirlerin, planlamaların ve projelerin öne çıkacağını söyleyerek, “Para kazandıracak fikirlerin peşinde koş!” dedi.
İşte Güner’in Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burçları için öngörüleri…
MERKÜR OĞLAK BURCUNDA
Merkür bugün itibari ile Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 28 Ocak'a kadar seyahat edecek.
Merkür; zihinsel faaliyetlerimizi, düşünce tarzımızı, öğrenme yöntemlerimizi ve iletişim şeklimizi sembolize eder.
Oğlak burcu ise; planlı, disiplinli, sorumluluk sahibi ve hedef odaklı enerjisiyle tanınır.
Dolayısıyla Merkür, Oğlak burcuna geçtiğinde aklımızdan geçenler daha gerçekçi, ayakları yere basan ve verimli bir hale gelir.
Düşüncelerimizde ve iletişim biçimimizde artık hayallerden çok “nasıl yapılır, nasıl başarılır?” soruları sorulur.
Konuşurken veya düşünürken detaya ve netliğe daha fazla önem verilen bir dönemdir. Aynı zamanda yeni fikirler, planlar veya projeler söz konusu olduğunda gerçekçi adımlar atmaya öncelik verirsin.
“Bu işin maddi-manevi getirisi ne olur, hangi kaynaklara ihtiyacım var?” gibi sorular ön plana çıkar.
Program yapma isteğin artabilir. İşleri zamanında yetiştirme, hedef koyma ve bu hedeflere sadık kalma konusunda daha kararlı hissedebilirsin.
Bu, özellikle iş ve kariyer konularında seni destekleyebilir. Özellikle iletişim konularında duyguları geri planda tutan bir yaklaşımı takınabilirsin.
Yakın çevrene veya iş arkadaşlarına karşı daha katı veya ciddi görünebilirsin. Duygusal tepkiler yerine mantıklı yanıtlar verebilirsin bu dönem.
Zaten dikkatli düşünen ve sorumluluk alan birisiysen, bu süreçte daha da temkinli ve prensiplerine bağlı hareket edersin. Karşına çıkan fırsatları veya sorunları değerlendirirken, enine boyuna düşünür, “Artıları, eksileri neler?” diye hesap edersin.
Riskten pek hoşlanmayan, güvenli adımlar atmayı seven bir ruh hali içinde olabilirsin. Özellikle iş, eğitim, finans gibi alanlarda sağlam adımlar atabilirsin.
Eğer gelecekle ilgili büyük planların, hayallerin veya projelerin varsa, bu dönemde onlara somut bir çerçeve çizmek için mükemmel bir fırsat yakalayabilirsin.
Projelerin içeriğini düzenleyebilir, işbirlikleri için yeni bağlantılar kurabilir veya finansal planlama yapabilirsin.
Belki de bu dönemin sana en büyük katkısı, fikirleri eyleme dönüştürme becerin olacak.
Zihnindeki düşünceleri sırf düşünce olarak bırakmayıp, “Hadi bakalım, bunu nasıl gerçek yaparım?” diye sorabilir ve hemen ardından harekete geçebilirsin.