Ünlü Akaryakıt Devi Türkiye'den Çekildi: Tüm İstasyonları Başka Bir Markaya Dönüşecek

Petrol Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, BP Türkiye'ye ait olan toplam 770 akaryakıt istasyonunun devir süreci tamamlandı. Ayrıca BP'nin Türkiye genelinde tüm istasyonlar Petrol Ofisi'nin çatısında toplandı.

Şirkette yapılan açıklamada, BP'nin Türkiye'deki BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ gibi bağlı grupların yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı'daki ortak girişim terminallerindeki ödemelerinin da Petrol Ofisi Grubu'na geçtiği belirtildi.