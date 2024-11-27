UNESCO’dan ‘Sosyal Medya Fenomeni’ Uyarısı: Yüzde 62’si Bunu Yapıyor!
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dikkat çeken bir rapor paylaşıldı. Rapor, 45 ülkeden en az 1000 takipçili sosyal medya fenomenleri baz alınarak gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından sosyal medyada yayılan teyitsiz bilgilere ilişkin bir rapor hazırlandı. 45 farklı ülkeden en az 1000 takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri kapsamında yapılan anketin raporu dikkat çekti.
YÜZDE 62’Sİ DOĞRULUĞUNA BAKMIYOR
UNESCO’nun raporunda, fenomenlerin yüzde 62’sinin bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden paylaştığı ortaya çıktı. Raporun sonuçları, sosyal medyada yanlış bilgilerin yükselmesine ışık tutmuş oldu.
SOSYAL MEDYADA YANLIŞ BİLGİLER ARTIYOR
Rapor sonucuna bakıldığında, sosyal medya fenomenlerinin yarısından çoğunun bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden içerik üretiyor ve takipçileri tarafından bu bilgiler yayılıyor. Fenomenlerin yüzde 62’sinin teyitsiz içerikler, sosyal medyada yanlış riskini de artırıyor.
POPÜLER KİŞİLERİN PAYLAŞIMLARI DAHA HIZLI YAYILIYOR
UNESCO’nun yaptığı araştırma, içerik üreticierinin çoğunun yaptığı içeriklerin doğruluklarına ve güvenilirliklerine dikkat etmediğini ortaya çıkardı. Yapılan içeriklerin büyük çoğunluğu teyitsizken, içeriklerde kaynağın popüler olması veya kişisel deneyimlere dayalı olması gibi durumlar dikkat çekti.
UNESCO’DAN FENOMENLERE UYARI
Fenomenlerin de büyük rol oynadığı sosyal medyada yayılan teyitsiz bilgilere ilişkin UNESCO, toplumsal güveni için tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle sosyal medya fenomenlerine dikkatli davranmaları gerektiği uyarısı yaptı.