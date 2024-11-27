UNESCO’dan ‘Sosyal Medya Fenomeni’ Uyarısı: Yüzde 62’si Bunu Yapıyor!

POPÜLER KİŞİLERİN PAYLAŞIMLARI DAHA HIZLI YAYILIYOR

UNESCO’nun yaptığı araştırma, içerik üreticierinin çoğunun yaptığı içeriklerin doğruluklarına ve güvenilirliklerine dikkat etmediğini ortaya çıkardı. Yapılan içeriklerin büyük çoğunluğu teyitsizken, içeriklerde kaynağın popüler olması veya kişisel deneyimlere dayalı olması gibi durumlar dikkat çekti.