Uludağ Bildiğimiz Gibi! Yılbaşı Tarifesi Belli Oldu: Neredeyse Bir Araba Parası...

Kış turizminin gözde noktalarından Uludağ, etkili olan kar yağışı ile yeniden sezon hazırlıklarını hızlandırdı. Bölge tamamen karla kaplanırken, kalınlık ise 53 santimetreye ulaştı. 5 binin üzerinde yatak kapasiteli otellerde rezervasyon talepleri de hızlıca arttı. Sektör bu kış sezonunun Uludağ için oldukça hareketli geçmesini bekliyor.

Tüm bunlar sonucunda Uludağ’da tatil yapmanın bedeli de netleşti. Hafta içi iki kişi 3 gün tam pansiyon konaklamanın bedeli 18 bin TL’den başlayarak, 70 bin TL’ye kadar çıktı. Aile odalarının fiyatları ise 200 bin TL’ye kadar yükseldi.

YILBAŞI TATİLİNE ÖZEL FİYAT TARİFESİ

Yılbaşını Uludağ’da karşılamak isteyenler ise kesenin ağzını açmak zorunda. Normalde 18 bin Liralık olan odanın fiyatı bu dönemde 35 bin liraları görecek. Aile odalarında ise fiyat farkı oldukça belirgin. Rakam 200 bin TL’den 473 bin TL’ye kadar yükseliyor.

GÜNLÜK MALİYET 9 BİN TL!

Takvim’de yer alan haberde, ders ve ekipman kiralama ücretleri de belli oldu. Bir saatlik kayak dersi 3 bin TL, günlük kayak ekipmanı kiralama bedeli 1300 TL, skipass ücreti ise 1500 TL oldu. İki saat ders alıp ekipman kiralayan bir kayakseverin günlük maliyeti 9000 lirayı buluyor.

Kaynak: Takvim