Ülkeye Girişler Yasaklandı! Sınırda Sorulacak, Uymayana Para Cezası Kesilecek
Estonya Dışişleri Bakanlığı'ndan paylaşılan bilgiye göre, artık belirli yaşın altındakiler Rusya ile Belarus'a giriş yapamayacak. İhlaller halinde para cezası ve hatta 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Kaynak: AA
Baltık ülkesi Estonya, Rusya ve Belarus'a yönelik yeni ve çarpıcı bir karar alarak, belirli bir yaş altındaki vatandaşlarının bu ülkelere seyahatini yasakladı. Bu karar, "caydırıcı bir önlem" olarak değerlendirilirken, ihlaller halinde para cezası ve hatta 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Estonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 yaş altı Estonya vatandaşları veya oturma iznine sahip kişiler, Rusya ve Belarus'ta düzenlenen etkinliklere katılamayacak. Bu kararın temel nedeni olarak, Rusya'nın "etki faaliyetleri yürütmek için gençleri hedef aldığı" iddiası gösteriliyor.
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın gençleri "dil, kültür, eğitim, spor, tarih ve kilise gibi propaganda yöntemleriyle" etkilemeye çalıştığını ve bu durumun Avrupa'nın geleceği için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Tsahkna, "Rusya, saldırganlığını meşrulaştırmak ve söylemini yaymak için yollar arıyor; bunu kültür, gençlik çalışmaları ve spor yoluyla yapmak da bir seçenek." diyerek endişelerini dile getirdi.
Yeni yasağın amacı, gençleri Rusya ve Belarus'un potansiyel etkisinden korumak ve böylece bu ülkelerin bölgedeki nüfuzunu sınırlandırmak olarak açıklanıyor. Ancak bu karar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi çevreler tarafından ifade özgürlüğü ve seyahat özgürlüğü üzerindeki sınırlamalar olarak eleştiriliyor.