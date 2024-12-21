Ülkeye Girişler Yasaklandı! Sınırda Sorulacak, Uymayana Para Cezası Kesilecek

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın gençleri "dil, kültür, eğitim, spor, tarih ve kilise gibi propaganda yöntemleriyle" etkilemeye çalıştığını ve bu durumun Avrupa'nın geleceği için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Tsahkna, "Rusya, saldırganlığını meşrulaştırmak ve söylemini yaymak için yollar arıyor; bunu kültür, gençlik çalışmaları ve spor yoluyla yapmak da bir seçenek." diyerek endişelerini dile getirdi.