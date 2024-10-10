Ülkenin En Büyük Üreticisi İflas Etti! En Beklenmedik Zamanda Duyurdu

ÇALIŞANLARIN GELECEĞİ BELİRSİZ

2016 yılında kurulan RAMFIRE, Almanya’nın en büyük soba üreticilerinden biri olarak biliniyordu. Neumarkt'taki merkezi dışında Bayreuth, Heinersreuth, Jena ve Münih'te de satış ofisleri ve tesisler işletiyordu ancak iflas başvurusu, yaklaşık 30 çalışan için belirsizlik yarattı.

Zaremba, Neumarkt’taki merkez ofisin bir yıldır operasyonel olarak iyi çalışmadığını ve bu zorluğun iflas sürecine katkıda bulunduğunu belirtti.

İflas, Almanya'daki endişe verici iflas artışının bir parçası. Ülke genelinde şirket iflasları son dönemde rekor seviyelere ulaştı. Alman ekonomisi de zor bir dönemden geçiyor. İlk çeyrekte gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 0,2 oranında büyüse de bu büyüme, ilkbaharda makine ve bina yatırımlarındaki düşüşle birlikte yüzde 0,1 oranında azaldı.