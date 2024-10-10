Ülkenin En Büyük Üreticisi İflas Etti! En Beklenmedik Zamanda Duyurdu
Ünlü şömine ve soba üreticisi beklenmedik anda iflas başvurusunda bulundu. Yaklaşık 30 çalışan bu durumdan etkilendi. İşte tüm ayrıntılar…
Kaynak: Artı49
Yukarı Pfalz bölgesinde faaliyet gösteren ünlü soba ve şömine üreticisi RAMFIRE Group, beklenmedik bir şekilde iflas başvurusunda bulundu. Şirketin web sitesinden yapılan duyuruda, geçici iflas işlemlerine başladıkları açıklandı.
1 Eylül'de satışı gerçekleşen RAMFIRE Group, yeni bir sahibin altında, farklı bir tüzel kişilikle ticari faaliyetlerini sürdürecek. Şu anda, şirketin mevcut alıcısı, hangi siparişlerin devam ettirilebileceğini inceliyor. İflas yöneticisi Jochen Zaremba, bu durumu doğruladı.
ÇALIŞANLARIN GELECEĞİ BELİRSİZ
2016 yılında kurulan RAMFIRE, Almanya’nın en büyük soba üreticilerinden biri olarak biliniyordu. Neumarkt'taki merkezi dışında Bayreuth, Heinersreuth, Jena ve Münih'te de satış ofisleri ve tesisler işletiyordu ancak iflas başvurusu, yaklaşık 30 çalışan için belirsizlik yarattı.
Zaremba, Neumarkt’taki merkez ofisin bir yıldır operasyonel olarak iyi çalışmadığını ve bu zorluğun iflas sürecine katkıda bulunduğunu belirtti.
İflas, Almanya'daki endişe verici iflas artışının bir parçası. Ülke genelinde şirket iflasları son dönemde rekor seviyelere ulaştı. Alman ekonomisi de zor bir dönemden geçiyor. İlk çeyrekte gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 0,2 oranında büyüse de bu büyüme, ilkbaharda makine ve bina yatırımlarındaki düşüşle birlikte yüzde 0,1 oranında azaldı.