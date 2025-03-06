Ulaşımda Ücretsiz Otobüs Seferleri Başladı: Belediye Resmen Duyurdu
Eğil Belediyesi, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz otobüs seferleri başlattı. İşte ücretsiz otobüs seferleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır Eğil Belediyesi, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz otobüs seferlerini hayata geçirdi. Belirlenen gün ve seferler sayesin vatandaşlar artık ilçeye daha rahat ulaşım sağlayabilecek.
Yetkililer, özellikle ulaşım sorunu yaşayan bölgeler için bu hizmetin büyük kolaylık olacağını belirtti. Eğil Belediyesi, toplu taşıma hizmetinin daha verimli olması için ilerleyen günlerde sefer saatlerini ve güzergahlarını artırabileceğini duyurdu.
İŞTE ULAŞIMDA ÜCRETSİZ SEFERLERİN YAPILACAĞI GÜNLER
Pazartesi: Görünlü, Yukarı Haydan, Bahşiler, Kırkkuyu, Dere
Çarşamba: Sarmaşık, Ilgın, Balım, Sağlam, Kalecik
Cuma: Terkan Bölgesi