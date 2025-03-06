Ulaşımda Ücretsiz Otobüs Seferleri Başladı: Belediye Resmen Duyurdu

Eğil Belediyesi, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz otobüs seferleri başlattı. İşte ücretsiz otobüs seferleri...

Kaynak: Haber Merkezi

Diyarbakır Ulaşım
Ulaşımda Ücretsiz Otobüs Seferleri Başladı: Belediye Resmen Duyurdu - Resim: 1

Diyarbakır Eğil Belediyesi, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz otobüs seferlerini hayata geçirdi. Belirlenen gün ve seferler sayesin vatandaşlar artık ilçeye daha rahat ulaşım sağlayabilecek.

1 3
Ulaşımda Ücretsiz Otobüs Seferleri Başladı: Belediye Resmen Duyurdu - Resim: 2

Yetkililer, özellikle ulaşım sorunu yaşayan bölgeler için bu hizmetin büyük kolaylık olacağını belirtti. Eğil Belediyesi, toplu taşıma hizmetinin daha verimli olması için ilerleyen günlerde sefer saatlerini ve güzergahlarını artırabileceğini duyurdu.

2 3
Ulaşımda Ücretsiz Otobüs Seferleri Başladı: Belediye Resmen Duyurdu - Resim: 3

İŞTE ULAŞIMDA ÜCRETSİZ SEFERLERİN YAPILACAĞI GÜNLER

Pazartesi: Görünlü, Yukarı Haydan, Bahşiler, Kırkkuyu, Dere

Çarşamba: Sarmaşık, Ilgın, Balım, Sağlam, Kalecik

Cuma: Terkan Bölgesi

3 3