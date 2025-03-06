Ulaşımda Ücretsiz Otobüs Seferleri Başladı: Belediye Resmen Duyurdu

Yetkililer, özellikle ulaşım sorunu yaşayan bölgeler için bu hizmetin büyük kolaylık olacağını belirtti. Eğil Belediyesi, toplu taşıma hizmetinin daha verimli olması için ilerleyen günlerde sefer saatlerini ve güzergahlarını artırabileceğini duyurdu.