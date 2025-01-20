Ulaşımda Öğrenci ve 65 Yaş İndirimi Kalkıyor: Son Tarih Belli Oldu
Ankara'da ulaşımda flaş değişiklik için düğmeye basıldı. Özel halk otobüsleri, 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kartlarını kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da toplu taşıma sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Özel halk otobüsleri, 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kartlarını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bu karar, şehirdeki toplu taşıma sistemini derinden etkileyecek ve özellikle öğrenci ve düşük gelirli vatandaşlar bu durumdan olumsuz etkilenecek.
BUGÜN DUYURU YAZISI ASILDI
Özel halk otobüsü işletmecileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları gelir desteğinin yetersiz olduğunu belirterek bu kararı almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Özel halk otobüsü işletmecileri, söz konusu destek ödemelerinin artırılmaması halinde 20 Ocak'ta kontak kapatacaklarını duyurmuştu. Otobüs şoförleri, bugün astıkları yeni duyuru ile 1 Şubat'tan itibaren bazı ulaşım kartlarının kullanımının kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Bu kararın en büyük etkisi, ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kartı sahiplerinde olacak. Özellikle öğrenciler, engelli vatandaşlar ve yaşlılar bu durumdan olumsuz etkilenerek alternatif ulaşım yöntemleri aramak zorunda kalacaklar.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla belediyelerin gelirlerinde yapılan kesintiler nedeniyle, özel halk otobüslerine verilmekte olan abonman, indirimli ve ücretsiz tarife gelir desteği uygulaması, 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermiştir.
Bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında halen gelir desteği ödemesi yapılıp yapılmayacağı yönünde karar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilememiştir.
Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz hizmet alan yolcular için ödenen gelir destekleri, bir günlük hizmetimizi ancak karşılamakta ve hizmet verirken ortaya çıkan tüm maliyetler esnaflarımızın üzerine bırakılmaktadır.
Ekonomik olarak hizmetlerimizi devam ettirmemizin imkansız hale gelmesinden dolayı, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren; Ücretsiz, öğrenci abonman ve indirimli tarifelerden faydalanan yolcularımıza, istemeyerek de olsa hizmet verilemeyecektir. 1 Şubat itibarıyla özel halk otobüslerinden yalnızca tam bilet ücreti ödeyen yolcularımız faydalanabilecektir. Ücretsiz, öğrenci abonman ya da indirimli tarife kullanan yolcularımızın, kamu araçlarını tercih etmelerini rica ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."