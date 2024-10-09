Ulaşımda 60-65 Yaş Kararı: Yürürlüğe Girdi

Yeni uygulamayla birlikte, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve öğretmenler, toplu taşıma araçlarında günlük yalnızca dört kez ücretsiz seyahat edebilecek. Bu sınırlama, öğretmenler için de geçerli olacak; dolayısıyla, dört seyahat sonrası yapılan binişler için ücret ödenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan bu karar, ücretsiz ve indirimli bilet uygulamalarında önemli bir değişikliği temsil ediyor.