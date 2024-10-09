Ulaşımda 60-65 Yaş Kararı: Yürürlüğe Girdi
Toplu taşımada 60 ve 65 yaş arasındaki vatandaşları kapsayan önemli bir karar alındı. Yapılan değişiklik mecliste onaylanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesi ve dolardaki değer artışı, toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasına neden oldu. Bu durum, 60-65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sağlanan ücretsiz ulaşım hakkı üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi.
Birçok şehirde, 60-65 yaş arasındaki bireylerin ücretsiz ulaşım hakkı durdurulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu duruma müdahale ederek destek miktarını artırarak ücretsiz ulaşımın devamını sağladı. Ancak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir düzenlemeye gitti ve ücretsiz seyahat haklarında önemli değişiklikler yaptı.
Yeni uygulamayla birlikte, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve öğretmenler, toplu taşıma araçlarında günlük yalnızca dört kez ücretsiz seyahat edebilecek. Bu sınırlama, öğretmenler için de geçerli olacak; dolayısıyla, dört seyahat sonrası yapılan binişler için ücret ödenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan bu karar, ücretsiz ve indirimli bilet uygulamalarında önemli bir değişikliği temsil ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, özel halk otobüsü sahiplerine yönelik aylık destek ödemelerinin de artırıldığını duyurdu. Ayrıca, ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkına sahip minibüsçülere yönelik yıllık destek miktarının artırılmasına karar verildi ve toplamda 700 milyon TL destek sağlanacağı belirtildi.