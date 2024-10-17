Ulaşımda 07.00-20.00 Kararı: Yarından İtibaren Yürürlüğe Giriyor

Kadınların güvende olduğu bir şehir, herkes için huzurlu bir ortam sağlar. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin normalleştiği bir şehirde, kimse kendini güvende hissedemez. Bu nedenle, kadınlar öncelikli gece mekik seferlerimizi başlatarak, onların evlerine güvenle dönebilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.