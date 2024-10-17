Ulaşımda 07.00-20.00 Kararı: Yarından İtibaren Yürürlüğe Giriyor
İstanbul'da ulaşımda yeni dönem başlıyor. Yarından itibaren hayata geçirilecek yeni düzenlemede kadınlar, yaşlıları ve engelliler ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Şişli Belediyesi, 3 Mayıs itibarıyla 12 farklı rotada hayata geçirdiği ücretsiz Mekik servisini genişletti. Yarından itibaren gece saatlerinde kadınlara, yaşlılara ve engellilere öncelik tanıyan özel seferlerle ücretsiz hizmet vermeye başlayacak.
Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kadınlara yönelik şiddetin artması üzerine harekete geçtiklerini belirterek, bu süreçte kadınların güvenli, özgür ve eşit bir şekilde yaşamaları için kamusal kaynakların seferber edileceğini vurguladı.
HEM GÜNDÜZ HEM GECE ÜCRETSİZ OLACAK
Başkan Şahan, “İstanbul’un kalbi Şişli’de, hem gündüz hem de gece rahat ve güvende hissetmeniz için durmaksızın çalışıyoruz. Gündüz saatlerinde 210 binden fazla yurttaşımızı ücretsiz taşıdık, şimdi ise gece mekik servislerimiz devreye giriyor.
Kadınların güvende olduğu bir şehir, herkes için huzurlu bir ortam sağlar. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin normalleştiği bir şehirde, kimse kendini güvende hissedemez. Bu nedenle, kadınlar öncelikli gece mekik seferlerimizi başlatarak, onların evlerine güvenle dönebilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
7 GÜN BOYUNCA HİZMET VERECEK
Mekik+ Ücretsiz Gece Ulaşım Servisi, haftanın her günü iki ayrı güzergah üzerinden hizmet verecek. 3 Mayıs'ta başlayan gündüz seferleri, bugüne kadar 216 binden fazla yolcu taşıdı. Gece hizmetleriyle de toplumsal güvenliğe katkı sağlamayı amaçlayan bu uygulama, Şişli’deki tüm yurttaşlar için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.