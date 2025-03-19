Ulaşıma Yüzde 30 Zam! Yeni Ücret Tarifesi Kaç TL Olacak? İşte Detaylar...
Eskişehir’de ulaşıma yüzde 30 zam yapılması planlanıyor. UKOME toplantısının ardından yeni karar netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik krizin etkileri ulaşım sektöründe hissedilmeye devam ediyor. Eskişehir’de toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılması planlanıyor.
İLÇELERDE ULAŞIM ÜCRETLERİ ARTACAK
Zam kararının, Alpu, Han, Beylikova, Sivrihisar, Çifteler, İnönü, Mihalıççık, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Seyitgazi ilçelerindeki toplu taşıma ücretlerini kapsayacağı bildirildi.
UKOME TOPLANTISI SONRASI NETLEŞECEK
Zam kararının kesinleşmesi için Çarşamba günü yapılacak olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bekleniyor. Kararın onaylanması halinde, ilçelerde toplu taşıma ücretlerinde önemli bir artış yaşanacak. Yeni ücret tarifesi, toplantının ardından açıklanacak.