Ulaşıma Yüzde 30 Zam! Yeni Ücret Tarifesi Kaç TL Olacak? İşte Detaylar...

UKOME TOPLANTISI SONRASI NETLEŞECEK

Zam kararının kesinleşmesi için Çarşamba günü yapılacak olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bekleniyor. Kararın onaylanması halinde, ilçelerde toplu taşıma ücretlerinde önemli bir artış yaşanacak. Yeni ücret tarifesi, toplantının ardından açıklanacak.