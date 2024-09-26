Ulaşım Devi Halka Arz Oluyor! 17 Milyon Lot Dağıtacak

Türkiye'nin önde gelen ulaşım şirketlerinden biri, Borsa İstanbul’da halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Hareket Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri, halka arzda 17 milyon lotu eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunacak.