Ulaşım Devi Halka Arz Oluyor! 17 Milyon Lot Dağıtacak
Türkiye'nin ulaşım devlerinden biri olan şirket Borsa İstanbul'da halka arz olmak için Sermaye Piyasa Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Ünlü şirket halka arzda tam 17 milyon lot dağıtacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önde gelen ulaşım şirketlerinden biri, Borsa İstanbul’da halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Hareket Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri, halka arzda 17 milyon lotu eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunacak.
SPK’nın açıklamasına göre, sektörünün öncü şirketlerinden Hareket Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri’nin halka arz başvurusu onaylandı. Şirket, belirlenen 91,85 TL fiyat üzerinden “BINBN” koduyla işlem görecek. Halka arz süreci, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülecek ve yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanarak halka arza katılabilecek.
Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek olan şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Yatırımcılar, borsada işlem yapma yetkisi olan tüm banka ve aracı kurumlar aracılığıyla halka arza katılabilecek.