İstanbul'da Toplu Ulaşıma Dev Zam: Pazartesi Günü Başlıyor

YÜZDE 30 ZAM DA GÜNDEMDE

Ağustos ayında yapılan son artışın ardından, ocak ayında toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 civarında bir zam yapılması beklentisi de gündemde. Bu oranda bir artışın gerçekleşmesi durumunda, İstanbulkart ile tek geçiş ücreti 26 liraya çıkacak.

Zam oranı ve yeni ücret tarifesi, 6 Ocak'taki UKOME toplantısında karara bağlanacak. Toplantı sonucunda belirlenecek oranlar, hem tek geçiş ücretlerini hem de abonman tarifelerini etkileyecek.