UKOME Duyurdu: Toplu Ulaşıma Zam! İşte Yeni Ücretler

DENİZ TAKSİLERE YÜZDE 275’E VARAN ZAM

Toplu ulaşımdaki zam teklifi reddedilse de deniz taksiler için durum farklı oldu. UKOME, deniz taksi tarifelerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verdi.

420 TL olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04’lük artışla 500 TL’ye yükseltildi.

Ayrıca kilometre bazlı fiyatlandırma yerine tek tarife sistemine geçildi.

Buna göre, 1-4 mil arası 310 TL, 4-8 mil arası 250 TL ve 8-16 mil arası 200 TL olan ücretler kaldırılarak, tek tarife 750 TL olarak belirlendi. Bu değişiklikle 8-16 mil arası yolculuk ücretine yüzde 275 oranında zam yapılmış oldu.