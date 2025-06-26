UKOME Duyurdu: Toplu Ulaşıma Zam! İşte Yeni Ücretler
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılması istenen yüzde 21,29’luk zam teklifi reddedilirken, deniz taksi ücretlerine rekor düzeyde artış yapıldı. İşte yeni ücret...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir’in başkanlığında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yapıldı. Toplantıda, İBB’nin toplu ulaşım, taksi, minibüs, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılmasına yönelik teklifi görüşüldü. Ancak bu teklif, oy çokluğuyla kabul edilmedi. İstanbul’da toplu ulaşıma en son 15 Ocak 2024’te yüzde 35 oranında zam yapılmıştı.
DENİZ TAKSİLERE YÜZDE 275’E VARAN ZAM
Toplu ulaşımdaki zam teklifi reddedilse de deniz taksiler için durum farklı oldu. UKOME, deniz taksi tarifelerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verdi.
420 TL olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04’lük artışla 500 TL’ye yükseltildi.
Ayrıca kilometre bazlı fiyatlandırma yerine tek tarife sistemine geçildi.
Buna göre, 1-4 mil arası 310 TL, 4-8 mil arası 250 TL ve 8-16 mil arası 200 TL olan ücretler kaldırılarak, tek tarife 750 TL olarak belirlendi. Bu değişiklikle 8-16 mil arası yolculuk ücretine yüzde 275 oranında zam yapılmış oldu.
TOPLU ULAŞIM İÇİN ÖNERİLEN YENİ FİYATLAR
Tam elektronik bilet: 27 TL-32,75 TL
Marmaray tam parkur: 59,76 TL-72,49 TL
Taksimetre açılış: 42 TL-50,94 TL
Kilometre başı: 28 TL- 33,96 TL
Kısa mesafe: 135 TL-163,74 TL
Minibüs en kısa mesafe: 25 TL-30,32 TL
Öğrenci ücreti: 16 TL-19,41 TL
Okul servis ücreti (0-1 km): 2.605 TL-3.159 TL
Personel servisi: 1.355 TL-1.644 TL
TAKSİCİLER ZAM ORANINI YETERSİZ BULDU
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB’nin yüzde 21,29’luk zammının yetersiz olduğunu savunarak, taksiciler adına yüzde 30 zam talep ettiklerini ifade etti.
BAKANLIK: ŞU AN ZAM YAPILMASI UYGUN DEĞİL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise zammın belirlenmesinde bilimsel bir formül uygulandığını ve ocak ayında yüzde 15,3 oranı çıkmasına rağmen yüzde 35 zam yapıldığını hatırlattı. Yücel, zamların alışkanlığa dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Toplu ulaşıma şu anda zam yapılmasını uygun bulmuyoruz" dedi.