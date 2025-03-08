Ücretsiz Kahve İçmenin Taktiği Ortaya Çıktı: Baristalar Bu Yöntemi İlk Kez İtiraf Etti

BARİSTA OLUMSUZ YORUMU FARK ETTİ

Barista ise olayın farklı bir açıdan geliştiğini belirterek, müşterinin Tesla ile geldiğini ve 7 dolarlık bir latte ile su siparişi verdiğini aktardı. Kartı çalışmadığında ise "Her gün buraya geliyorum, yarın ödeyebilir miyim?" diye sorduğunu, ancak baristanın prosedür gereği bu talebi reddettiğini dile getirdi. Aslında içeceğini vermek niyetinde olduğunu belirten barista, müşterinin durumu yanlış anladığını ve kısa süre sonra olumsuz yorumu fark ettiğini ifade etti.