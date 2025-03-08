Ücretsiz Kahve İçmenin Taktiği Ortaya Çıktı: Baristalar Bu Yöntemi İlk Kez İtiraf Etti
Dünyaca ünlü bir kahve zincirinin baristası, müşterilerin zor anlarında ücretsiz içecek almasını sağlayabilecek basit bir yöntemi ilk kez itiraf etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kafeler, insanların dinlenmek, arkadaşlarıyla sohbet etmek veya yalnız başına vakit geçirmek için tercih ettiği popüler mekanlar arasında yer alıyor. Ancak çalışanlar için her zaman huzurlu bir ortam oluşmayabiliyor. Bir barista, müşteriyle yaşadığı olumsuz bir deneyimi paylaşarak, nezaketin kahve alışverişlerinde nasıl fark yaratabileceğini anlattı.
KARTTA UYGULAMA ÇALIŞMAYINCA MÜŞTERİ İÇECEĞİNİ ALAMADI
Baristanın anlattığına göre, düzenli müşterilerden biri, mobil ödeme sisteminde yaşadığı sorun nedeniyle içeceğini alamayınca sert bir tepki gösterdi. Müşteri, durumu eleştiren olumsuz bir yorum bırakarak, "Her gün geldiğim bu kahve zincirine bir daha adımımı atmam! Kartım uygulamada çalışmıyordu ve çıkarken çalışan bana kartımı geri vermem gerektiğini söyledi ama ‘suyu bedava verebilirim’ dedi. 4 dolarlık bir içecek için hayat boyu müşterinizi kaybettiniz." ifadelerini kullandı.
BARİSTA OLUMSUZ YORUMU FARK ETTİ
Barista ise olayın farklı bir açıdan geliştiğini belirterek, müşterinin Tesla ile geldiğini ve 7 dolarlık bir latte ile su siparişi verdiğini aktardı. Kartı çalışmadığında ise "Her gün buraya geliyorum, yarın ödeyebilir miyim?" diye sorduğunu, ancak baristanın prosedür gereği bu talebi reddettiğini dile getirdi. Aslında içeceğini vermek niyetinde olduğunu belirten barista, müşterinin durumu yanlış anladığını ve kısa süre sonra olumsuz yorumu fark ettiğini ifade etti.
ÜCRETSİZ KAHVE İÇME TAKTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Konu sosyal medyada tartışılırken, birçok barista ve müşteri, kibar davranışın kahve siparişlerinde nasıl olumlu sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Bir kullanıcı, "Eğer nazik olursanız, baristalar genellikle size bedava içecek ikram ediyor. Bir keresinde cüzdanımı unuttum, çalışan içeceği ikram etti. O günden beri hep o kafeye gidiyorum." yorumunu yaptı.
Bir başka kişi ise, "Bir defasında kartımı evde unutmuştum, ödeme yapmak için nakit kullanacaktım ama bir dolar eksiğim vardı. Barista içeceği ücretsiz verdi, ben de ona karşılaştığımızda içecek ısmarlamaya çalışıyorum." diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı.