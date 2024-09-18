Ücreti Yüzde 300 Zamlandı! Fiyatı Giderek Artıyor

Faturalarda, daha önce ücretsiz sunulan bazı hizmetlerin de ücretli hale gelmesi abonelerin yükünü artırıyor. Mobil içerik servisleri, kim aramış uygulamaları, paket aşım ücretleri ve saklama alanı gibi ek hizmetler, fatura tutarlarını yükselten kalemler arasında. Ayrıca, KDV, Özel İletişim Vergisi (ÖİV), damga vergisi ve telsiz kullanım ücreti gibi en az beş çeşit vergi de faturalara yansıtılıyor. Örneğin, aboneler her ay 14,94 TL telsiz kullanım ücreti ve fatura tutarının yüzde 10'u kadar ÖİV ödemek zorunda kalıyor.