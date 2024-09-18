Ücreti Yüzde 300 Zamlandı! Fiyatı Giderek Artıyor
Türkiye'de mobil telefon kullanıcıları, faturalara gelen yüksek zamlar nedeniyle tepkilerini dile getiriyor. Özellikle taahhüt süreleri sona eren aboneler, paket yenileme işlemlerinde yüzde 200-300 oranında artışlarla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Cumhuriyet
Faturalarda, daha önce ücretsiz sunulan bazı hizmetlerin de ücretli hale gelmesi abonelerin yükünü artırıyor. Mobil içerik servisleri, kim aramış uygulamaları, paket aşım ücretleri ve saklama alanı gibi ek hizmetler, fatura tutarlarını yükselten kalemler arasında. Ayrıca, KDV, Özel İletişim Vergisi (ÖİV), damga vergisi ve telsiz kullanım ücreti gibi en az beş çeşit vergi de faturalara yansıtılıyor. Örneğin, aboneler her ay 14,94 TL telsiz kullanım ücreti ve fatura tutarının yüzde 10'u kadar ÖİV ödemek zorunda kalıyor.
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'ne göre, sabit telefon, genişbant internet ve cep telefonu hatlarına sahip 4 kişilik bir ailenin haberleşme hizmetleri için yıllık ortalama harcaması 9 bin TL'yi buluyor. Bu da aylık yaklaşık 745 TL'lik bir gider anlamına geliyor.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, zamlarla ilgili yaptığı açıklamada, taahhüt sürelerinin 12 ay olduğunu ve son iki ayda yüzde 300-400 oranında zam yapılmadığını savundu. Önal, Türkiye'deki fiyatların Avrupa ülkelerine kıyasla hala düşük olduğunu ifade ederek, "Avrupa'da kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) 15-25 Avro arasında değişiyor. Bu oran Türkiye’de 5 Avro civarında" dedi.
Araştırmalara göre, 100 Mbps hızında internet kullanımı için Norveç'te 75,1 Avro ödenirken, Türkiye'de bu hız için ortalama 300-1000 TL arasında bir ücret talep ediliyor. Bu da birim olarak karşılaştırıldığında Türkiye’de internetin daha pahalı olduğu anlamına geliyor.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2005'ten bu yana şirketin 21 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirterek, 2026'da sona erecek imtiyaz sözleşmesinin uzatılması gerektiğine dair taleplerini ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi. Ayrıca, piyasa koşullarına bağlı olarak Türkiye Varlık Fonu'nun, Türk Telekom'da ikincil halka arz yapıp yapmayacağını değerlendireceğini belirtti.
Önal, ortak altyapı tartışmalarıyla ilgili olarak ise, "Türk Telekom’un 449 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağını genişlettiğini ve bu altyapıya yönelik taleplerin sadece ticari kaygılar taşıdığını" ifade etti.