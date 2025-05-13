Uçaklarda Yeni Dönem! Artık Tüm Uçuşlarda Zorunlu: Uymayana Anında Para Cezası Kesilecek

KABİN EKİBİ ÖZELLİKLE UYARACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte THY kabin ekiplerine de önemli görevler düşüyor. Uçak iniş yaptıktan sonra yapılan veda anonslarına ek olarak, artık emniyet kemeri ışığı sönmeden yerinden kalkılmaması gerektiğine dair özel bir uyarı da yapılacak. Bu sayede hem yolcuların bilinçlendirilmesi hem de kabin içi güvenliğin artırılması amaçlanıyor.