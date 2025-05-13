Uçaklarda Yeni Dönem! Artık Tüm Uçuşlarda Zorunlu: Uymayana Anında Para Cezası Kesilecek
Uçak yolculuklarında yeni dönem!. Uçuş güvenliğini artırmak amacıyla uçakta emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara artık para cezası kesilecek. Yeni genelgeyle birlikte bu kuralı ihlal edenler "kural dışı yolcu" sayılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak adına tüm uçuşlarda geçerli yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayımladığı genelgeye göre, uçakta emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular artık yalnızca uyarılmakla kalmayacak, aynı zamanda para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca yeni genelgeyle birlikte bu kuralı ihlal edenler "kural dışı yolcu" sayılacak.
KURALLARA UYMAYAN YOLCULARA PARA CEZASI KESİLECEK
SHGM’nin yayımladığı "Yolcu Anonsları Genelgesi" kapsamında, emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden kalkış veya iniş sonrası ayağa kalkan, kabin bagajlarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmaya devam eden yolcular, "kural dışı yolcu" olarak değerlendirilecek. Bu durumdaki yolculara idari para cezası uygulanabilecek.
KABİN EKİBİ ÖZELLİKLE UYARACAK
Yeni düzenlemeyle birlikte THY kabin ekiplerine de önemli görevler düşüyor. Uçak iniş yaptıktan sonra yapılan veda anonslarına ek olarak, artık emniyet kemeri ışığı sönmeden yerinden kalkılmaması gerektiğine dair özel bir uyarı da yapılacak. Bu sayede hem yolcuların bilinçlendirilmesi hem de kabin içi güvenliğin artırılması amaçlanıyor.
GÜVENLİK ÖN PLANDA
Yetkililer, bu yeni uygulamanın yolcuların can güvenliğini korumak ve olası kazaları önlemek amacıyla devreye alındığını belirtiyor. Özellikle uçak henüz park pozisyonuna geçmeden yaşanan kontrolsüz hareketlerin tehlike yaratabileceğine dikkat çekiliyor.
TÜM UÇUŞLARDA ZORUNLU OLACAK
SHGM’nin 2 Mayıs 2025 tarihinde onayladığı “UOD - 2025/01” numaralı Yolcu Anonsları Genelgesi ile birlikte bu kurallar tüm tarifeli uçuşlarda geçerli olacak. Genelgede, yolcu anonslarının güncellenerek uyarıların daha net ve etkili bir şekilde yapılmasının zorunlu hale geldiği vurgulanıyor.