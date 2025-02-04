Uçak Yolculuğunda Yeni Dönem: Yanında Bulunduran Yandı! Tamamen Yasaklandı
Güney Kore merkezli Air Busan Hava Yolları, yolcu güvenliğini artırmak amacıyla kabin bagajlarında taşınabilir batarya bulundurulmasını yasaklama kararı aldı.
Kaynak: İHA
Hava yolu şirketi tarafından alınan kararın, 28 Ocak’ta Air Busan’a ait bir yolcu uçağında çıkan yangın sonrasında alındığı belirtildi.
Yangın olayının ardından Güney Koreli yetkililer, havacılık güvenliği konusunda kapsamlı bir reform sürecine girdi. Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Baek Won-kuk, ülkenin havacılık güvenlik sisteminin baştan aşağı yeniden inşa edileceğini ve uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir komite kurulduğunu açıkladı. Won-kuk, havacılık güvenliğinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.
BAGAJ KONTROLLERİ SIKILAŞTIRILIYOR
Air Busan tarafından alınan yeni önlemler kapsamında, kabin bagajlarının uçak kapısında kontrol edileceği ve taşınabilir batarya içermeyen bagajların kabine alınmasına izin verileceği duyuruldu. Yetkililer, uygulamanın 7 Şubat itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti. Ayrıca, mürettebata yönelik yangınla mücadele eğitimlerinin artırılacağı ve uçaklarda yangın önleme ekipmanlarının güçlendirileceği bildirildi.
YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Öte yandan, olayın ardından kurulan soruşturma komitesinin yürüttüğü incelemeler devam ediyor. Yetkililer, yangının kesin nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Air Busan'a ait bir yolcu uçağı, kalkışa hazırlandığı sırada kabin içerisinde yangın çıkmış, uçakta bulunan yolcular ve mürettebat hızlı bir şekilde tahliye edilmişti. Air Busan yetkilileri, yangının uçuş görevlileri tarafından uçağın arka kısmındaki baş üstü bagaj bölmesinde fark edildiğini belirtmişti.