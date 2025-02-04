Uçak Yolculuğunda Yeni Dönem: Yanında Bulunduran Yandı! Tamamen Yasaklandı

Hava yolu şirketi tarafından alınan kararın, 28 Ocak’ta Air Busan’a ait bir yolcu uçağında çıkan yangın sonrasında alındığı belirtildi.

Yangın olayının ardından Güney Koreli yetkililer, havacılık güvenliği konusunda kapsamlı bir reform sürecine girdi. Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Baek Won-kuk, ülkenin havacılık güvenlik sisteminin baştan aşağı yeniden inşa edileceğini ve uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir komite kurulduğunu açıkladı. Won-kuk, havacılık güvenliğinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.