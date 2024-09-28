Üç Otomobil Devinden Hayati Hata! 150 Bin Aracını Geri Çağırdı

ABD'de otomobil devleri Mazda, Toyota ve Mercedes-Benz, toplamda yüz binden fazla aracı geri çağıracağını bildirdi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu geri çağırmalar çeşitli yazılım sorunları nedeniyle gerçekleşti.

MAZDA

Mazda, ABD'de tam 77 bin 670 spor aracını geri çağırıyor. Bu araçlarda bir kazada ön hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına yol açabilecek bir yazılım hatası tespit edildi. Mazda bayileri, bu sorunun çözümü için yazılımı ücretsiz olarak güncelleyecek.