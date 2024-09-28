Üç Otomobil Devinden Hayati Hata! 150 Bin Aracını Geri Çağırdı
Araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de, üç büyük otomobil üreticisi150 bin aracını geri çağırıyor. İşte ayrıntılar…
ABD'de otomobil devleri Mazda, Toyota ve Mercedes-Benz, toplamda yüz binden fazla aracı geri çağıracağını bildirdi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu geri çağırmalar çeşitli yazılım sorunları nedeniyle gerçekleşti.
MAZDA
Mazda, ABD'de tam 77 bin 670 spor aracını geri çağırıyor. Bu araçlarda bir kazada ön hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına yol açabilecek bir yazılım hatası tespit edildi. Mazda bayileri, bu sorunun çözümü için yazılımı ücretsiz olarak güncelleyecek.