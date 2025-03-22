Twitter'ın Kuş Logosu Satıldı: Açık Artırmadaki Fiyatı Dudak Uçuklattı

TWİTTER'IN İKONİK KUŞU SATILDI

RR Auction tarafından düzenlenen müzayedede, 254 kilogram ağırlığında ve 3,7 metreye 2,7 metre boyutlarındaki dev tabela tam 34.375 dolara (1 milyon 305 bin TL) satıldı. Ancak bu nostaljik parçayı satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

Elon Musk, Twitter’ın dönüşüm sürecinde yalnızca markayı değil, ofis kültürünü de değiştirmişti. Bu kapsamda, şirketin eski logosundan mutfak gereçlerine, ofis mobilyalarından dekoratif eşyalara kadar birçok parça daha önce de açık artırmaya çıkarılmıştı.