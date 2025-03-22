Twitter'ın Kuş Logosu Satıldı: Açık Artırmadaki Fiyatı Dudak Uçuklattı
Elon Musk’ın X hamlesinden sonra eski genel merkezden sökülen mavi kuş logosunun yer aldığı tabela açık artırmada dudak uçuklatan fiyata satıldı.
Kaynak: İHA
Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra platformun adını "X" olarak değiştirmesiyle birlikte San Francisco’daki eski genel merkezden sökülen, mavi kuş logosunun yer aldığı tabela açık artırmada satıldı. Dudak uçuklatan fiyata alıcı bulan ikonik parça, teknoloji meraklılarının büyük ilgisini çekti.
TWİTTER'IN İKONİK KUŞU SATILDI
RR Auction tarafından düzenlenen müzayedede, 254 kilogram ağırlığında ve 3,7 metreye 2,7 metre boyutlarındaki dev tabela tam 34.375 dolara (1 milyon 305 bin TL) satıldı. Ancak bu nostaljik parçayı satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.
Elon Musk, Twitter’ın dönüşüm sürecinde yalnızca markayı değil, ofis kültürünü de değiştirmişti. Bu kapsamda, şirketin eski logosundan mutfak gereçlerine, ofis mobilyalarından dekoratif eşyalara kadar birçok parça daha önce de açık artırmaya çıkarılmıştı.
KOLEKSİYONLUK PARÇALAR REKOR FİYATA SATILDI
Aynı müzayedede teknoloji tarihine damga vuran başka ikonik ürünler de yeni sahiplerini buldu. Apple-1 bilgisayarı, aksesuarlarıyla birlikte 375 bin dolara satıldı. Steve Jobs’un 1976 yılında imzaladığı Apple Computer Co. çeki 112 bin 54 dolara alıcı buldu.
Orijinal kutusunda bulunan, 1. nesil 4GB kapasiteli iPhone ise tam 87 bin 514 dolara satılarak rekor kırdı. Twitter’ın eski kuş logosunun iPhone’dan bile daha yüksek bir fiyata satılması, bu tarz koleksiyonluk ürünlere olan ilginin ne denli büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.